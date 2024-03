VARALA MUŽA SA NJEGOVIM NAJBOLJIM PRIJATELJEM: Mislila je da joj je sve savršeno, kada ju je jednom rečenicom POTPUNO UNIŠTIO!

Parovi koji su decenijama u braku mogu se čuti kako je već godinama unazad monotonija prisutna u njihovim odnosima. Stručnjaci smatraju da je to sasvim česta pojava i da bi trebalo dosta truda da se uloži kako se to ne bi desilo. Jedna žena srednjih godina izgleda da je upala upravo u takvu vrstu “bračne monotonije”.

- Imam 48 godina, a moj suprug 50. U braku smo dve i po decenije i deca su nam uveliko odrasla, odselila su se i osnovali su svoje porodice. S vremena na vreme izađem i dalje sa prijateljicama u noćni izlazak. Prija mi da se opustim sa drugaricama, bez prisustva supruga, koji radije ostane da spava. U jednom takvom izlasku srela sam njegovog najboljeg prijatelja, koji nam se pridružio. On takođe ima 50 godina i nikada se nije ženio. Za svoje godine odlično izgleda, oduvek sam ga krišom posmatrala, ali nisam znala da i on gaji slične simpatije - započinje priču ova žena, a o tome je pisao i San.

Posle neke čašice više, usledila je ponuda od porodičnog prijatelja kojoj se nije nadala.

- Priznajem da smo se malkice napili, kada mi je priznao da sam ga oduvek privlačila. Bila sam zatečena, nisam se nadala da će mi to ikada reći. Ponudio mi je da me odveze kući i na kraju smo završili uz strastveni se*s na zadnjem sedištu njegovog automobila. On je nastavio da se druži sa mojim suprugom kao da se ništa nije desilo, dok se nas dvoje već mesecima viđamo da bi divlje vodili ljubav u njegovim kolima. Iskreno sam počela da gajim osećanja prema njemu. Mislila sam da i on gaji ista osećanja kao i ja, a onda mi saopštio odluku od koje sam zanemela. Kada smo se našli odmah je prešao na priču, objasnio mi da je našao dosta mlađu devojku koju ne želi da vara i da ubuduće možemo da nastavimo da se viđamo, ali isključivo kao prijatelji. Bila sam zatečena, misllila sam da i on gaji osećanja prema meni. Ne znam šta da radim - požalila se ona.

Komentari su ubrzo usledili.

- Taj čovek vam nikada i nije nudio ništa više, samo ste umislili romasu.

- Koristio vas je dok nije našao neku drugu, presecite svaki kontakt sa njim.

- Taj muškarac ne poštuje ni vas, niti vašeg muža, krajnje je vreme da se posvetite održavanju svog braka.

