ŽENE, OVO JE PET ZNAKOVA DA VAS VAŠ MUŠKARAC NE ZASLUŽUJE: Na ove stvari mnogi ne obraćaju pažnju, a ALARM su da bežite iz te veze

Džejkob Lukas, stručnjak za dejtove i govor tela, objavio je video na svom Instagram nalogu, otkrivajući, kako tvrdi, znakove po kojima će žene znati da muškarac nije dovoljno dobar za njih, piše NY Post.

“Previše ljudi pristaje na manje od minimuma. Treba da budete samo s nekim ko se trudi da učini da se osećate željeno, voljeno i srećno”, rekao je Lukas.

"Nemojte pristajati na manje i znajte da ako se vaš partner ne trudi u vašoj vezi, onda zaslužujete mnogo bolje", dodao je. Prvi znak da možete bolje od muškarca s kojim ste je ako vas on zapravo ne izvodi na sastanke, tvrdi Lukas.

"Koja je svrha biti u vezi ako ne idete zajedno na sastanke?" upitao je retorički u svom videu. Drugi znak da niste u vezi s pravom osobom odnosi se na njegovu higijenu i izgled. Ako se on mnogo manje trudi oko svog fizičkog izgleda nego vi, više je nego verovatno da možete bolje. "Doterate se za njega i nosite odeću za koju mislite da će mu biti super, ali on to ne čini za vas", rekao je Lukas, objašnjavajući znak.

Crvena zastavica broj tri je da vi podržavate njegove ciljeve i snove više nego što on podržava vaše. “Vi ste njegov najveći obožavatelj i navijač, ali on ne uzvraća isto”, otkrio je, rekavši da je možda vreme da preispitate svoju vezu.

Još jedan znak je da vaš muškarac komunicira s vama samo kada nešto želi od vas. “On ne razgovara s vama jer želi da se osećate željeno i poželjno, on to radi kako bi mogao nešto da dobije od vas”, rekao je Lukas. Peta i poslednja mana je ako vaš partner "nije 100 posto odan, ali vi jeste".

Nekoliko ljudi u komentarima je zahvalilo Lukasu na njegovim savetima. "5/5. Zaslužujem bolje, zato sam konačno otišla", napisala je jedna osoba. “Svih 5 i zato sam ga pustila prošle godine za svoje dobro”, komentarisala je druga. "Nažalost, ali ne i iznenađujuće, pet od pet. Sada volim da budem sama – mogu da se koncentrišem na stvari vredne truda u mom životu", dodala je treća.

