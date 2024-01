PRESELILA SAM SE U "RAJ NA ZEMLJI" I IZDRŽALA GODINU DANA: Pobegla sam glavom bez obzira, ne razumem zašto su svi ovde TAKO SREĆNI

Sigurno vam se nekad dogodilo da ste se na odmoru tako lepo proveli da ste pomislili: "Ovde bih mogao da živim!"

Ta želja će kod vas biti jača što je situacija u vašoj zemlji sumornija. Ipak, iako su mnogi tako nešto pomislili, retki su se zaista i odlučili na taj korak. Ali ne i Britanka Anabel Fenvik Eliot, koja je nakon jednog putovanja na Island odlučila da se tamo preseli. No u zemlji kojoj mnogi tepaju da je pravi raj, ona je izdržala tek godinu dana, piše Telegraph.

Evo njene priče...

Na ideju o preseljenju je došla u martu 2018, kad je autobusom putovala po Islandu i kroz zamagljeni prozor gledala vulkanske tundre.

"Prolazili smo pored kuća koje su izgledale kao da u njima žive Hobiti - udobne crvene kolibe s krovom prekrivenim mahovinom. Ukratko, san za introverta poput mene. Želela sam da živim ovde, a ne stisnuta poput sardine u malom stanu u Londonu", kaže Anabel.

Kad je četiri godine kasnije njenom vereniku na Islandu ponuđen posao pilota helikoptera, nije je trebalo dugo uveravati. Ali bilo je tu još nečega osim zapanjujućeg pejzaža i ljupkih usamljenih kućica. Island je, prema Izveštaju o svetskoj sreći 2023, treće najbolje mesto za život na planeti (odmah iza Finske i Danske) kada su u pitanju činioci kao što su zdravlje, bogatstvo, sloboda, društvena podrška i duh zajednice. Ujedinjeno Kraljevstvo je, poređenja radi, trenutno na 19. mestu te liste.

Anabel i njen verenik preselili su se na Island u avgustu 2022 – i tamo ostali tek godinu dana.

"Island mi je i dalje jedna od najdražih zemalja na svetu koje svakako treba posetiti, ali ne znam kako su njeni stanovnici, barem prema statističkim podacima, tako zadovoljni. U redu, mi smo se zaista preselili u nezgodnom trenutku - samo 14 dana nakon što sam carskim rezom rodila našeg sina. Iako Island nije članica EU, Bregzit je logistiku pretvorio u noćnu moru", kaže Anabel.

"Mog verenika Nemca dočekali su raširenih ruku, dok ja nisam mogla da dobijem ni bankovni račun, a kamoli zdravstveno osiguranje. Na kraju sam se stalno vozikala tamo-amo u Ujedinjeno Kraljevstvo, sama s detetom, što nije bilo ni lako ni zabavno", kaže Anabel.

Island - jedan od geološki najmlađih delova planete i verovatno poslednji koji su ljudi naselili - mesto je ekstrema.

"Podseća me na pesmu Henrija Vodsvorta Longfeloua koju je moja majka recitovala kad sam bila mala: ‘Kad je bila dobra, bila je zaista dobra, ali kad je bila loša, bila je užasna‘, kaže Anabel.

"Gledano iz visine, Island se može pohvaliti nekim od najspektakularnijih prizora koje ćete ikada videti - ogromni gejziri i pukotine iz kojih izbija magma, reke boje žive, smaragdne doline, kobaltnoplavi ledenjaci i crne peščane plaže.

Iz praktične perspektive, međutim, malo toga je dostupno (više od polovine stanovništva zgusnuto je u glavnom gradu Rejkjaviku, gde je stanarina preterano visoka) i ne uspeva skoro nikakvo voće i povrće, tako da je domaća hrana blago rečeno neobična (da li biste probali fermentiranog morskog psa, na primer?), a ostalo je sve iz uvoza i suludo skupo.

Međutim, nisu samo namirnice suludo skupe na Islandu. Zahvaljujući njegovoj jedinstvenoj i složenoj oligopolističkoj ekonomiji, jako je teško nabaviti artikle vrhunskog kvaliteta (nema Amazona, eBaya, Starbucksa ili McDonald‘sa), a artikli koje možete da pronađete koštaju previše. Vrhunac ovog problema je alkohol, koji je oko tri puta skuplji nego u Ujedinjenom Kraljevstvu i ne može se kupiti u supermarketima, niti bilo gde osim u posebnim prodavnicama alkoholnih pića, kojih je malo, zatvaraju se tačno u 20 sati i uopšte ne rade nedeljom i državnim praznicima. Za Božić nam je ponestalo vina i moji rođaci koji su nam došli u posetu bili su užasnuti što su novogodišnje praznike morali da provedu uz prazne čaše.

Još je jedna stvar što na Islandu ima jako mnogo pravila. Sve do 1980-ih pivo je bilo potpuno ilegalno, televizija je bila zabranjena četvrtkom i tokom meseca jula, kako bi se "podstrekivalo druženje", a stanovnici Rejkjavika nisu smeli da drže pse kao kućne ljubimce.

U današnje vreme, veoma stroga politika postoji u subjektima kao što je poštanska služba - paketi koje mi je slala moja majka redovno su otvarani, a njihov sadržaj oporezivan (uključujući - uopšte se ne šalim - pidžamu i rođendansku čestitku za njenog unuka). S druge strane, svi sistemi na Islandu silno su učinkoviti, tako da nećete pronaći loše isplanirane puteve ili neki nemaran korisnički servis.

Ipak, budimo iskreni, ova zemlja ima i mnogo prednosti. Strahovito visoke cene održale su ostrvo prilično ekskluzivnim tako da su luksuzni hoteli izvrsni, uglavnom nema gužve i vrlo je malo huligana. Islandski jezik je bizaran, neverovatan i zbunjujuć, ali engleski je široko rasprostranjen. Imaju sjajan smisao za crni humor. Voda za piće je neverovatno čista. Javni bazeni su besprekorni i ima ih mnogo (Dalslaug mi je bio najdraži). Polarna svetlost obasjava nebo tokom zime. To je takođe jedno od retkih mesta na svetu gde nema komaraca - oni ne vole takvu klimu, a ko može da ih krivi?

No ono što nas je dokrajčilo je vreme. Nije u pitanju bila čak ni zima (tada kad smo bili tamo, Island je zabeležio najhladniju zimu u 100 godina), tokom koje sunce izlazi samo nekoliko sati dnevno i redovno pada snijeg. Bilo je nečeg dramatičnog i novog u tome. Radilo se o letu, kada sunce nije uopšte zalazilo nekoliko meseci, što me zbunjivalo i izazivalo nesanicu, a bilo je još uvek prehladno za uživanje u prirodi.

I možda je to razlog zašto su Islanđani toliko srećni i zašto su nordijske nacije uvek na vrhu liste najsrećnijih. Morate da budete napravljeni od čvrstog materijala da biste izdržali tako teške uslove. Prvi put kad smo sreli našu komšinicu Ejglo, lutala je okolo po snežnoj mećavi u majici kratkih rukava, u sandalama s otvorenim prstima i ogromnim smeškom na licu. A nije čak ni bila pijana - bila je nedelja kad piće uopšte ne može da se kupi. Ukratko: svako bi trebao da poseti ovu nenapučenu, bajkovitu zemlju pre nego što umre. Ali vrlo malo njih bi moglo da živi tamo", kaže Annabel.

Podelila je i nekoliko saveta za dolazak.

"O nekoj zemlji možete mnogo da kažete po njenom nacionalnom prevozniku, a Icelandair je savršen primer. Moderan je, otmen, pouzdan i piloti imaju dobar smisao za humor, ali hrana je čudna. Najjeftiniji povratni letovi iz Londona koštaju oko 135 funti. PLAY, nacionalni niskotarifni prevoznik, takođe je izvrstan jer leti i do manjih aerodroma i nudi povratne karte do Londona već po 80 funti.

Imajte na umu da se vulkanska aktivnost povećala poslednjih nedelja pa je za putnike izdato upozorenje: "Zemljotresi i naznake vulkanske aktivnosti povećali su se iznad normalnih nivoa na poluostrvu Reykjanes, jugozapadno od Rejkjavika. Dana 18. decembra 2023. dogodila se vulkanska erupcija u Sundhnukagígaru, 3 km severno od grada Grindavika. Islandske vlasti nastavljaju pomno da nadziru to područje. Neki su putevi zatvoreni i savetuje se da se držite podalje od tog područja. Moguće je da će doći do daljih erupcija. Glavni grad Rejkjavik i ostatak Islanda nisu bili pogođeni ovom erupcijom. Pratite lokalne medije radi novosti i savete vlasti o putovanju u to područje", kaže Annabel.

Za kraj je navela i pet stvari koje ne smete da propustite na Islandu: "Posetite geotermalne bazene; vozite se helikopterom; posetite Vestmanova ostrva; idite na fotosafari i istražite jug zemlje.‘

(Kurir.rs/ Telegraph/ Jutarnji.hr/ L. S)

