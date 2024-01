INSAJDERI IZ KRALJEVSKE PALATE OTKRILI NAJNOVIJE DETALJE O STANJU KEJT MIDLTON Evo da li će princeza od Velsa uskoro STATI NA NOGE

Kejt Mildton podvrgnuta je 16. januara operaciji abdomena što je Kensingtonska palata najavila dan kasnije, ističući da će princeza od Velsa biti u londonskoj privatnoj bolnici od 10 do 14 dana kao i da će njen oporavak trajati dva do tri meseca, odnosno da su male šanse da će se vratiti dužnostima pre Uskrsa, kako su lekari savetovali. Oglasili su se u međuvremenu brojni stručnjaci, bilo je oprečnih reakcija na društvenim mrežama, a a evo šta kaže insajder blizak britanskoj kraljevskoj porodici o stanju supruge princa Vilijama.

“Zvuči ozbiljno imajući u vidu vreme koje je potrebno za oporavak. Ali ona je u dobrim rukama i imaće mnogo nege i podrške kod kuće, ona je mlada žena u formi. Siguran sam da će se oporaviti", rekao je insajder blizak porodici ekskluzivno za People. Insajder je ubeđen u otpornost Kejt Midlton.

foto: John Rainford / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Iz Palate su naglasili da se ne radi o kanceru, što je prokomentarisao i ovaj čuveni doktor, a za People se oglasio i bivši pacijent londonske klinike koji je takođe imao operaciju abdomena, u julu prošle godine. Naglasio je da princeza od Velsa tamo ima izuzetno dobru negu.

"Fizioterapeuti su neverovatni, pomažu vam da se oporavite i ponovno stanete na noge. Nakon operacije abdomena potrebno je mnogo strpljenja, a to je u početku pomalo zastrašujuće”, ispričao je.

foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Zbog zdravstvenog problema Kejt i Vilijam odložili su posetu Rimu i prekomorskoj vojnoj dok su putovanja u inostranstvo odložena za nareddne meesce. Kada se princeza vrati kući u Adelejd kotidžu u Vindzoru, imaće privatnost i sve druge uslove potrebne za ozdravljenje. Može da se osloni na svog supruga, koji pauzira sa javnim angažamanima dok se ona ne oporavi kao i na ostale članove porodice.

foto: James Whatling / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

“Razumno je uzeti pauzu", dodao je izvor blizak dvoru i poručio: “To je sjajan primer za nas ostale, jer vam se često govori da se vratimo na posao što pre moguće, što može da bude štetno. Dobro je za sve nas da posmatramo kako je uzela pauzu, oporavila se kako treba i onda se vratila. Svi možemo da naučimo iz toga."

foto: Printscreen YT

Princ Vilijam odložio je neke dužnosti a bliski porodičan prijatelj kaže da on i Kejt nemaju "veliko privatno osoblje", a on je pritom veoma spretan kao otac. "On ne želi da se napravi bilo kakva greška sa sledećom generacijom. Želi da im pruži pravilan odgoj i mnogo ljubavi. To mu je na prvom mestu", istakao je insajder.

Kraljevski biograf Robert Hardman je izjavio: “Oni su moderan kraljevski par. Bilo bi više delegiranja u prošlosti. Ne želi sve da prepusti dadilji".

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

Bonus video:

02:31 KO JE KUPOVAO ZA 20 LJUDI, SAD KUPUJE ZA PET DO 10! Prodavačica na niškoj pijaci: Ljudi su se podelilil, bolest je učinila svoje