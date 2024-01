TAJNA PORUKA PRINCA HARIJA KOJOM JE SLOMIO SRCE SVOM BRATU: Odbegli sin nije komentarisao bolest oca i snajke, a uputio BOLNE REČI

Hari i Megan Markl još nisu komentarisali dešavanja na britanskom dvoru odnosno vest da je Kejt Midlton pre četiri dana podvrgnuta operaciji abdomena na londonskoj klinici i da će kralj Čarls III naredne nedelje imati operaciju zbog beningnog uvećanja prostate. Princ je vest o ocu saznao preko medija, a onda i iz Bakngemske palate. Odnosi njega i porodice veoma su komplikovani, a sve je dodatno zamrsila njegova tajna poruka kojom je povredio brata Vilijama.

O toj tajnoj poruci koju je uputio princ Hari piše Robert Hardman u biografiji kralja Čarlsa “The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy", knjiga je nedavno objavljena.

Ovaj autor smatra da je Netfliksova serija "Hari i Megan", dodatno pogoršala odnos braće. Daily mail je juče pisao da je Kejt Midlton imala veoma turbulentnu godinu kao i da su na to uticali odnosi sa vojvotkinjom i vojvodom od Saseksa. Britanski list danas navodi da sve strane sada žele da smire napetosti.

- Hari govori o braku sa nekim iz ljubavi, a ne zato što bi to trebalo da bude određena osoba, smatram da je to uvredljivo i omalovažavanje brata i njegovog izbora žene na vrlo javan način - rekao je Hartman, piše "Page Six".

Princ Hari koji se pojavio u javnosti dan pre drame na dvoru, ispričao je sledeće:

- Za mnogo ljudi u porodici, naročito za muškarce, mogu da postoje iskušenje ili želja da se ožene nekom osobom koja se uklapa u kalup, a ne osobom sa kojom su predodređeni da budu. To je razlika između donošenja odluka glavom ili srcem. A moja mama je većinu svojih odluka, ako ne i sve, donosila iz srca. A ja sam mamin sin.

Ionako loš odnos narušilo je i detaljno opisivanje detinjstva Harija i Vilijama koje je mlađi princ izneo u svojim memoarima "Spare" koje publika čita od početka ove godine.

- Vilijam veoma drži do svoje privatnosti. Poslednjih godina on ne daje ni približno toliko intervjua koliko je imao njegov otac, a porodični život je apsolutno zabranjen za medije. Privatnost je jako važna, a Hari je otkrio sve te priče o njihovom detinjstvu, javno - dodao je Hartman.

Hari je u memoarima pričao o fizičkom sukobu sa bratom kao i o svađama Kejt i Megan Markl kao i o tome da je princeza od Velsa ispolajvala antipatije prema njegovj supruzi.

