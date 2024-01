9 MESECI ME VUKAO ZA NOS, ZAVODIO, A OSTALA SAM BEZ PREBIJENE PARE: Bila sam ubeđena da sam u vezi sa slavnim pevačem, a onda ŠOK

Umetnica koja je zamalo umrla nakon što je doživela moždani udar otkrila je kako ju je prevarant koji se predstavljao kao voljeni pevač iz 1960-ih prevario za više od 60.000 funti.

Kirsten Zuk, iz Edmontona u Kanadi, na ivici je podnošenja zahteva za bankrot nakon što ju je bezdušni prevarant koji je tvrdio da je zvezda grupe "Herman's Hermits" Piter Nun iskorišćavao devet meseci.

Ova 58-godišnjakinja, koja je čuvena po korišćenju dela zuba Džona Lenona u dok je pravila bistu pokojne zvezde Bitlsa, kaže da je ostala bez perbijene pare.

Kirstenina muka dovela je do toga da je prevarom izgubila velike svote novca zbog poklon kartica i prebacivanja iz bankeza koje je mislila da ih daje pevaču slavnog benda. Ali kasnije je shvatila da umetnik rođen u Mančesteru (76) nema nikakve veze sa zahtevima za novcem i da je prevarena.

Kirsten je rekla za Sun: „Nisam znala da postoje ljudi koji su bili tako bezdušni i okrutni.

„Izgubila sam nasledstvo od majke, koje je iznosilo 64.000 dolara (50 hiljada funti), plus ček od 14.000 dolara (11 hiljada funti), plus oko 2.000 dolara (1,5 hiljada funti) od prodaje umetničkih dela.

Kirsten je bila veliki obožavalac Pitera Nuna i rekla da je zvezdu srela najmanje šest puta nakon nastupa u svom rodnom gradu dok je on davao autograme posle koncerta.

Dakle, kada ju je kontaktirao prevarant koji se predstavljao kao pevač, ona je rekla da je bila prevarena i da je poverovala da je to on. Bezdušni prevarant je ubedio Kirsten da "ne može nikome da veruje" i da je bilo "bezbedno" za njih da razgovaraju preko Telegrama.

„Da je ovo bio neko drugi koga nisam srela možda šest puta, ne bih mogla biti prevarena. Ali tokom meseci prevarant je uspeo da me navede da poverujem da je to pravi Piter Nun - čak me je štitio od drugih prevaranta koji su mi prilazili kako bi izgradio poverenje. Bila sam iskrena od samog početka o svom moždanom udaru i tom da sam siromašna umetnica.", rekla je Kirsten i nastavila:

"Ali on me je emotivno zaveo svojom pričom da mu je potrebna pomoć i da nikome ne mogu da verujem."

Bezosećajni prevarant nazvao je Kirsten "moja ljubavi" i očajnički je uveravao u svoj identite dok su razmenjivali poruke na Telegramu. Prevarantn je najpre kontaktirao putem Fejsbuka.

Nakon devet meseci trošenja para iz dobre namere, Kirsten je shvatila da je surovo prevarena.

„Letos mi je poslao ček da mi vrati novac i navodno, 28. septembra, posle njegove letnje koncertne sezone. Naravno da se nikada nije pojavio, uz priču koja objašnjava zašto. I pre Božića je trebalo da dođe da unovči ček, ali je navodno bio na aerodromu bez pasoša i trebao mu je novac. Konačno sam morala sebi da priznam i da kažem porodici i prijateljima da sam prevarena.

Nun - čiji hitovi sa Herman's Hermits uključuju "Mrs Brown You've Got a Lovely Daughter" i "There's a Kind of Hush "- rekao je Kirsten da pozove policiju nakon što ga je njen brat dr Majkl Zuk kontaktirao u vezi sa njenom mukom.

Zvezda, koja je uživala u hitu broj jedan sa pesmom " I'm Into Something Good" 1964. godine, pozvao je svoje fanove da ostanu na oprezu. Nun se proslavio 1964. kao tinejdžerski frontmen grupe Herman's Hermits - koju je njihova izdavačka kuća proglasila "novim Bitlsima".

Tata je jednog deteta, živi u Kaliforniji sa suprugom Mirej, svake godine nastupa na desetinama mesta u SAD, a povremeno se vraća u Veliku Britaniju radi nastupa.

Ima legiju vernih fanova, kao zvaničnu fejsbuk stranicu koja je verifikovana.

On je za The Sun rekao: „Fanovi i prijatelji su dve različite stvari. Naravno, ako ljudi upoznaju svog tinejdžerskog idola i on ili ona su ljubazni i prijatni i saslušaju njihovu priču, onda oni misle da su stigli na sledeći noivo, novo proijateljstva. Razlog zbog kojeg sam postavio Fejsbuk uživo bio je da ljudi znaju da sam to ja. Pogledajte me i pogledajte plavu kvačicu. Većina prevaranata nema plavu kvačicu. Čuvajte se smutljivaca."

Kirsten je rekla da je podnela prijavu policiji Edmontona, ali se plaši da će ostati bez novca.

„Osećam da sam još uvek u šoku zbog ovoga. Teško mi je da ustanem iz kreveta ujutru. Pre dve godine sam imala moždani udar zbog kog sam ostala paralizovana na levoj strani i dan i po nisam mogla da dođem do telefona. Umalo sam umrla. Još uvek svakodnevno radim na svom oporavku. Ovo iskustvo je bilo i finansijski i emocionalno razarajuće. Prošla sam kroz šok, bes, tugu i osećaj zbunjenosti što je društvo došlo do ove faze kolapsa.", rekla je prevarena umetnica.

Sada je pozvala Meta tim Marka Zakerberga da učini više i da protera prevarante sa Fejsbuka. Kirsten je rekla: „Ljudi se ubijaju zbog ovakvih stvari. Ovo pitanje je tako ozbiljno. Fejsbuk mora da se pozabavi prevarantima koji uništavaju živote ljudi. Problem nije u tome što smo glupi, već u tome što prevaranti izigravaju naše stvarne ljudske emocije, najpere empatije i saosećanja. Prevaranti su se izveštili na internetu. Policija kaže da se to sada stalno dešava.“

Portparolka Meta rekla je za Sun da je stranica koja je ciljala Kirtsen "automatski otkrivena i uklonjena alatima koji skeniraju neželjenu poštu". Portparol policije Edmontona je rekao: „Policija istražuje ovu stvar, a slučaj je i dalje pod istragom.

