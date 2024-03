NALETEO SAM NA PRIJATELJICU S FAKSA, A ČIM JE MOJA ŽENA VIDELA PODNELA JE ZAHTEV ZA RAZVOD: Greh iz prošlosti koštao me je SVEGA

Koliko život može da bude čudan, te da nas prošlost neretko sačeka iza ćoška kada se najmanje nadamo i pomrsi nam račune, pokazuje i priča neimenovanog čoveka koji je podelio svoje nemilo iskustvo sa svetom. On je na društvenoj mreži Reddit otvorio dušu i priznao kako ga je nepromišljen čin u mladosti sada doveo u prilično nezavidnu situaciju, te da postoji mogućnost da zbog toga izgubi idiličan porodični život koji je godinama gradio.

- Sa ženom sam 12 godina zajedno, a od toga smo šest u braku. Imamo troje prelepe dece. Odgajamo decu, imamo odličan brak, živimo u kući iz snova, često idemo na odmore, život nam je dobar - nemam zamerke. Problem je nastao nedavno - započeo je on svoju priču.

- Sada imam 44 godine, ali kada sam imao 19 godina na studijama mi se jedna prijateljica obratila sa molbom da njoj i njenoj partnerki doniram spermu kako bi mogle da imaju decu. Pristao sam i to sam priznao samo svojim roditeljima. Sa advokatima smo sklopili ugovor da neću pokušavati da kontaktiram ni njih ni decu. Na kraju su obe uspele da zatrudne i ja sam nekoliko meseci kasnije potpisao još neke papire kod advokata. Nikada nisam čuo ništa više o njima. One su se odselile i ja sam se odselio - nastavlja on.

Sve se promenilo kada je igrom slučaja ova tajna isplivala na videlo. On je sa ženom i decom otišao u posetu roditeljima, kada su u tom naselju na ulici nabasali na te dve žene - sa decom koja su već odrasla!

- Njihov sin je toliko ličio na mene da je to neprijatno. Njihova ćerka je bila preslikana moja sestra. Upoznali smo se međusobno i bilo je veoma neprijatno. Moja supruga je bila potpuno zatečena, ali razumeo sam je. Nisam joj to nikada ispričao, jer kad smo počeli da se zabavljamo ona je imala problema sa plodnošću, nije bilo sigurno da ćemo moći da imamo decu. A onda su bebe samo počele da dolaze jedna za drugom i ja nisam nikada osetio potrebu da joj kažem istinu - piše.

Supruga traži razvod - nema razumevanja za "grehe" iz prošlosti

Njegova supruga sada želi da se razvede od njega, požalio se. Ne može da prihvati činjenicu da on ima još dece i da joj je prećutao tako veliku stvar.

- Pokušavam da joj objasnim da oni nisu moja deca i da mi te žene, njihove majke, ništa ne znače. Godinama uopšte nisam pomislao na njih. Samo nisam želeo da pokrećem tu osetljivu temu za nju, i eto, na kraju smo dobili našu divnu decu - zaključio je i potražio savet od korisnika Reddita.

Većina je rekla da razume obe strane i ženin šok, ali da bi s druge strane trebalo da pokaže više razumevanja ako već imaju dobar brak i nemaju druge probleme.

"Vaša žena je pre svega uznemirena jer ste je lagali, verovatno misli da još mnogo toga krijete od nje, ako ste ovo krili", "Ona mora da razume razliku između očinstva - nije isto biti otac i biti donor sperme", "Mislim da će shvatiti da greši uskoro, njena želja za razvodom je samo proizvod šoka", samo su neki od komentara.

