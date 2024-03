KAKO DA IZNENADITE PARTNERKU ZA 8. MART BEZ POTROŠENOG DINARA: Nećete morati da se hvatate za glavu, a RASPAMETIĆETE JE

Dan žena vrlo je popularan svake godine, no kod većine žena obeležen je najčešće samo usmenom čestitkom ili porukom koju joj je poslala - prijateljica. Ako ste i vi jedan od tih koji smatraju da je poljubac dovoljan i da vaša žena nije zahtevna, razmislite ponovo. I one skromne, kao i one koje vam jasno daju do znanja da vole lepe poklone - svaka žena procveta kad shvati da ste se samo za nju potrudili. Trud je ženi najvažniji, pa dobro razmislite šta bi nju najviše obradovalo.

Uz savete stilistkinje, modne savetnice i profesionalne šopingholičarke Alme Premerl Zoko donosimo vam 24 saveta kako obradovati ženu na ovaj dan, a na vama je samo da ne zaboravite. Iznenađenje ženi možete pripremiti i bez novčanog troška.

foto: profimedia

- Učinite dan posebnim bez ijednog dinara. Sitnice koje život čine posebnim, a koje su deo ženske svakodnevice preuzmite na sebe. Zašto "žena, majka, kraljica" ne bi taj dan bila bez ijedne obaveze. Dakle, vi ćete dete odvesti u vrtić i vratiti ga kući, sa starijom decom taj dan napisati domaći, pobrinuti se za čiste sudove i veš... Takav dan će vašoj ženi biti za pamćenje - istakla je Alma, koja žene zna u dušu, kao i njihove želje.

foto: Profimedia

Uz poklone koje možete pripremiti unapred, postoje i neke aktivnosti koje će oduševiti vašu ženu jer, ipak, danas je samo njen dan. Uz lepšu polovinu, sitnicu možete pripremiti i za ostale žene svoje porodice, pa naučite ćerku od malih nogu kako je budući dečko treba tretirati, a majku podsetite koliko je posebna.

foto: Profimedia

Šest stvari koje svakako treba da učinite

1. Preuzmite ručak na sebe i to joj recite na vreme. Ako niste nadareni kuvar ili ne želite da eksperimentišete s kuvanjem, naručite dostavu ili izvedite svoju lepšu polovinu u restoran. Prepustite njoj da bira - bila to brza hrana ili "fensi" mesto gde još niste bili.

foto: Profimedia

2. Odvedite žensku stranu porodice - ćerku, ženu, njenu mamu i sestru na kolače. To će ih oduševiti, a mališani će učiti na vašim delima.

3. Poklonite joj vreme samo za nju. Odvedite decu u igraonicu ili u park, a ženu podsetite da je ovo vreme za uživanje, a ne za rešavanje zaostataka kod kuće.

foto: Profimedia

4. Počastite je izletom ili zabavnom aktivnošću za vas dvoje, poput radionice slikanja dok ispijate vino, dobre predstave, odlaska u bioskop...

5. Priuštite joj spa. Možete ga napraviti i kod kuće. To će joj biti vrlo simpatično, nevažno jeste li spretni u masaži ili niste. Mirisna sveća, malo ulja za masažu i muzika biće dovoljni da ona uživa s vama.

foto: Profimedia

6. Preuzmite na sebe čišćenje ili pranje veša - obaveze koje su u domaćinstvu obično njen zadatak.

Najbolji pokloni - birajte ih mudro

1. Iako zvuči kao kliše, s dobrom čokoladom, bombonjerom ili mirisnim buketom ruža nikad nećete pogrešiti.

foto: Profimedia

2. Od njene najbolje prijateljice ili sestre lako možete saznati šta joj je na onlajn šoping listi. Jednostavno je - upišite broj kartice i počastite je jednom od sitnica koje želi.

3. Uplatite joj spa tretman. Poklon može biti za vas dvoje ili za nju i prijateljicu s kojom se retko stigne družiti.

4. Poklon u omiljenoj radnji s odećom ili kozmetikom uvek je dobra ideja.

5. Igrajte na sigurno - iznenadite je njenim omiljenim parfemom.

foto: Profimedia

6. Napravite korpu punu njenih omiljenih grickalica i slatkiša, i spremna je za "movie night" - s vama, sestrama ili prijateljicama.

Ove stvari izbegavajte u širokom luku

1. Ne poklanjajte ženi koja voli cveće u vazi buket crvenih ruža. Potrudite se da pronađete vazu koju još nema.

2. Ne kupujte lonce, nove tanjire ili pribor za posluživanje hrane. Dan žena je dan kad žene osnažuju svoj status u društvu u kojem žive. Da ne bi bilo komentara "bolja sam van kuhinje", fokusirajte se na neke druge darove.

foto: Profimedia

3. Nikako ne birajte komade odeće koji su drugačijeg stila od onoga što vaša žena nosi, jer bi poruku mogla pogrešno shvatiti.

4. Ne darujte mesečnu pretplatu za teretanu onima koje svaki ponedeljak govore da upravo počinju s vežbanjem.

5. Ne kupujte joj ono što će zapravo poslužiti vama, poput seksi donjeg veša.

foto: Profimedia

6. I zadnje, ali ne najmanje važno, nemojte misliti da vašoj ženi ne treba ništa, pa da možete preskočiti znak pažnje za Dan žena.

Spas u zadnji čas - ako ste zaboravili

1. Tokom dana joj pošaljite slatku poruku kao s početka veze - zašto je najbolja i zašto je volite. Pošaljite joj vašu pesmu i dajte joj do znanja da danas mislite na nju.

2. Svratite u drogerijsku prodavaonicu u kraju i kupite joj poklon karticu. S tim ne možete pogrešiti.

3. U gotovo svakoj većoj prehrambenoj prodavnici možete pronaći manje torte. Torta je uvek posebna, a kad shvati da je zbog nje i za nju... ne moramo vam dalje objašnjavati.

foto: Profimedia

4. Cvetić - dovoljan je jedan, ne mora biti ogroman buket koji će vam preopteretiti novčanik. Trebali biste znati koji je cvet omiljen vašoj devojci, a ako ne znate, pomoći će vam gospođa u cvećari.

foto: Profimedia

5. Natočite gorivo u njen automobil, posebno ako to inače ne radite. Uzmite ključ, odvezite se na benzinsku pupku i priredite joj vrlo praktično, a jako simpatično iznenađenje koje možete izvesti gotovo u svako doba dana.

6. Kupite karte za bioskop onlajn, izaberite film koji će se njoj svideti i samo joj javite u koliko sati treba biti spremna. Ispunite joj ono što spominje već neko vreme - poput odlaska u novootvoreni kafić, isprobavanja specijaliteta ili izrade fotoalbuma.

(Kurir.rs/24sata.hr/T.B.)

Bonus video:

00:18 Šerifovićka ćestitala praznik