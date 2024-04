U BRAKU SAM 13 GODINA I TRUDNA SAM, ALI OD MUŽA KRIJEM VELIKU TAJNU: Ne smem da mu kažem jer bi ga ISTINA potpuno UNIŠTILA

Oduvek sam znala da sam gej, ali završila sam u braku s muškarcem, i to traje već 13 godina. Seksualno i intimno me zanimaju samo žene. U početku mi to nije smetalo, ali kako su godine prolazile, sve više sam se borila sa svojom seksualnošću, a nedavno sam se zaljubila u jednu ženu, priznala je anonimno žena na Reddit forumu.

Situacija, kaže, nije nimalo jednostavna. Ima dvoje dece i trudna je s trećim. Udala se samo zato što se to nekako od nje očekivalo. Nije mislila da će biti toliko izazovno boriti se sama sa sobom, s onim što želi i onim što misli da mora.

- Nedavno sam se zaljubila u ženu i doživela svoje prvo seksualno iskustvo sa ženskom osobom. Bilo je to sve što sam zamišljala i više od toga! Najbolji osećaj na svetu ! Ali ja imam kuću, i dvoje dece. Peče me savest zbog varanja, a mučila me pre toga i krivica što sam htela da izađem iz tog braka pa sam se napila i imala nezaštićeni seks sa svojim mužem. Sad sam trudna 14 nedelja - rekla je.

"Priznajem da se naježim kad me muž dodiruje"

- Svakodnevno sam razgovarala s tom ženom i htela da budem s njom. Priznajem da se naježim kad me muž dodiruje. Osećam da moram da ostanem s njim zbog dece, zbog ovog nerođenog deteta, koje želimo i moj suprug i ja. Volim ga kao prijatelja i suroditelja - dodala je.

- Znam da bi mu to slomilo srce. Želim da ga usrećim jer je toliko toga uradio kako bi pokušao mene da učini srećnom. Idealno bi bilo da pronađem način da budem zaljubljena u svog muža i imam taj osećaj celovitosti u svom telu kad sam s njim, kao što mi se to događa s tom ženom, ali znam da to nije moguće. Mislim da bi bilo idealno da se prijateljski rastanemo nakon što beba napuni nekoliko meseci - ispričala je.

Želi da se dete zbliži s oba roditelja pre nego što se raziđu, a njih dvoje da ostanu prijatelji i brinu dobro o deci iako više neće živeti zajedno.

- Tako bih mogla da nastavim da izlazim s ovom ženom ili drugim ženama, i konačno budem ono što jesam, živeti svoj život slobodno. On bi isto mogao da pronađe novu partnerku koja bi u njega bila zaljubljena do ušiju. Ženu koja će ga voleti zbog njega samog, a ne samo zbog porodice, novca i tih stvari - nastavila je.

Rekla je da se uprkos idealnom scenariju o kom je razmišljala trenutno oseća kao loš roditelj i živi pod velikim stresom.

- Osećam se kao loša partnerka koja je godinama varala muža, jer sam pokušavala da se nateram da se zaljubim u njega i glumila kako želim da budem samo s njim - rekla je, a prenosi Mirror.

Zamolila je druge ljude na forumu da joj daju neki savet, ali komentari je nisu oduševili:

- Dobro je da si se pronašla i pomirila sa svojom seksualnošću, ali žrtve koje pritom ostavljaš su sulude. Niko to ne zaslužuje, a ti nisi centar svemira.

- Prvo, pokaži malo samopoštovanja i prestani s aferom. Kako je to pošteno prema tvom partneru? Ako ne želiš da budeš u braku s muškarcem, nemoj da se udaš za muškarca. Nemoj samo da ga iskoristiš za novac ili za šta već.

- To je bezobrazno od tebe!

- Zabrinjavajuće je što dovodiš bebu u tu situaciju.

