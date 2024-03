LETO KOJE TRAJE ČAK ŠEST MESECI: Odličan hotel na ostrvu koje se smatra najsunčanijim u Evropi

Kipar, ostrvska država koja se nalazi u istočnom delu Sredozemnog mora, u neposrednoj blizini turske obale čuva mnoge tragove drevnih civilizacija – rimske, vizantijske i venecijanske. Leži u istočnom Mediteranu, na raskrsnici tri kontinenta: Evrope, Azije i Afrike. Ima tipičnu sredozemnu klimu. Sa oko 340 sunčanih dana godišnje, ovo je najsunčanija država u ovom delu sveta.

Svojom lepotom, bogatom istorijom, brojnim letovalištima i raznovrsnim plažama, Kipar svake godine privlači sve veći broj turista iz celog sveta, pružajući mogućnost sadržajnog odmora i provoda svim generacijama.

Noah’s Ark Deluxe Hotel & Spa 5* se nalazi u mestu Iskele, Bafra. Udaljen je od grada Famagusta oko 32km, a od aerodroma Edžan oko 70km.

Hotel je otvoren 2011.godine i zauzima površinu od 165.000m². Kompleks obuhvata glavnu zgradu i 6 manjih dvospratnih i trospratnih zgrada. Hotel raspolaže sa ukupno 616 smeštajnih jedinica (283 deluxe sobe, 48 apartmana, 280 holiday village soba i 5 soba prilagođene osobama sa posebnim potrebama). Pored glavnog restorana (Flora) gostima su na raspolaganju nekoliko barova i à la carte restoran. Za decu su tu mini club, mini disco, igralište, dnevne i večernje animacije, kao i usluga čuvanja dece, koja se dodatno plaća.

Hotel se nalazi na svojoj peščanoj plaži dugoj 1.300m. Korišćenje ležaljki, suncobrana i peškira za plažu je bez doplate, dok se paviljoni na plaži doplaćuju.

Sve sobe imaju Wi-Fi internet, SAT TV, klima uređaj, telefon, sef, ketler za kafu i čaj, kupatilo sa tuš kabinom ili kadom, balkon ili terasu. Deluxe sobe 1 – nalaze se u glavnoj zgradi hotela. Površine su od 37 – 42m². Mogu imati delimičan pogled na more ili pogled na baštu. Deluxe sobe 2 – nalaze se u glavnoj zgradi hotela. Površine su od 37 – 50m². Mogu imati pogled na more ili baštu. Holiday Village sobe – nalaze se u dvospratnim i trospratnim paviljonskim zgradama. Površine su od 30 – 45m². Mogu imati pogled na more, bazen ili baštu. Usluge kao što su room service, telefon i ostalo van koncepta plaćaju se posebno.

Noah’s Ark Deluxe Hotel & Spa 5* nudi uslugu Ultra All inclusive – doručak, kasni doručak, ručak, večera (samoposluživanje – izbor više jela po pravilima hotela). Pored glavnog restorana (Flora) gostima je na raspolaganju 5 barova (Noah’s Ark Cafe, Sun Sun bar, Pool bar, Holiday Village pool bar i Aqua bar) i à la carte restorana (mediteranska kuhinja). Dodatne troškove imate za konzumaciju uvoznih alkoholnih i bezalkoholnih pića, sveže ceđenih sokovi, u Alabora Baru, Ada Baru, Fener Disco Nargile Cafe Baru, English Pub-u, Vitamin Baru i sve ostalo što je navedeno da je van koncepta. U takve usluge spadaju : Wi-Fi internet, lekar, market, rent-a-car, servis za pranje i peglanje veša, telefon.

Hotel ima spoljašnji i unutrašnji bazeni, aqua park, stoni tenis, pikado, teniski tereni, fudbalski teren, košarkaški teren, bilijar, odbojka na pesku, vaterpolo, dnevne i večernje animacije. Sve navedeno je u okviru predviđene usluge, dok se dodatno plaćaju sportovi na vodi i sve van koncepta.

Gostima je na raspolaganju određeni broj sadržaja u spa centru, kao što su tursko kupatilo (hamam), sauna, parno kupatilo, a masaža, piling, tretmani lica i tela su uz dodatnu nadoknadu.

Nije loše da znate, ako planirate još neko putovanje, ove godine za Tunis, ali i za Antaliju, možete leteti i iz Niša, a ne samo iz Beograda. I to nije sve, kada su u pitanju dobre vesti – za ljubitelje egipatskih letovališta, tu je još jedna popularna destinacija - Marsa Alam sa bezbroj dobrih i lepih hotela.

Novina, na koju smo izuzetno ponosni jeste naš novi sajt na kome možete odabrati bilo koju destinaciju na svetu, rezervisati i platiti online avio prevoz, smeštaj i transfer, a time sebi ispuniti možda i jednu od najvećih životnih želja. Ako su vaše želje da posetite Maldive, Sejšele, Mauricijus ili Zanzibar, mi ćemo vam pomoći da se ostvare lako i brzo.

Za druge ponude na istoj destinaciji, možete se informisati putem zvaničnog sajta, gde istovremeno možete uraditi i online rezervaciju , a za sve informacije koje su vam potrebne, možete nam se obratiti putem call centra - 011 655 78 00.

