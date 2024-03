ŽENA MOG LJUBAVNIKA NAS JE UHVATILA NA DELU, A ONDA SE DESILO NEŠTO NEČUVENO: Ovo uopšte nisam mogla ni da očekujem

Najpoznatija ljubavnica otkrila je probleme sa kojima se suočava kada ih žene njenih ljubavnika uhvate na delu – ali ne završava se sve suzama. Gvenet Li često dospeva na naslovne strane jer deli svoja iskustva i savete kao uspešna ljubavnica – posebno za muškarce sa gotovinom u banci.

Ova 53-godišnjakinja, koja je profesionalna ljubavnica, neprestano je obasipana luksuznim poklonima, od putovanja u inostranstvo vrednih 5.000 funti do potpuno novih automobila. Ali kada je žena jednog od svojih ljubavnika došla do njegovog telefona i primetila skupe kupovine, imala je pitanja.

foto: Profimedia

Gvenet, koja je očekivala ljutiti telefonski poziv, bila je prijatno iznenađena kada se to pretvorilo u fizički susret.

- Sigurno sam mislio da će me otrovati ili tako nešto – ali bila je nap***na. Izgledala sam kao njena mlađa verzija i imali smo trojku. Bilo je ludo. Od tada sam još jednom videla ovaj duo muža i žene. Međutim, ona me sada smatra "njihovom devojkom" - to je zaista smešan ishod s obzirom na sve što sam mislila da će se desiti.

Hvatali su je više puta

I to nije prvi put da je Gvenet, koja živi i između Kalifornije i Londona, uhvaćena.

- Kontaktirala me je druga žena i postavila je mnoga pitanja, ali radilo se o čoveku kojeg nikada nisam upoznala. On i ja smo razmenjivali poruke samo nekoliko meseci, pre nego što smo prekinuli kontakt. Rekla sam joj direktno da zapravo nemam pojma ko je on, ali da ona može da me pita bilo šta. Bila je neverovatno ljubazna, puna poštovanja i zahvalila mi se kada se poziv završio. Bila sam treća žena koju je pozvala i očigledno, sve ostale nisu bile tako ljubazne prema njoj, rekla je profesionalna ljubavnica.

foto: Profimedia

Gvenet Li živi luksuznim životom koji finansiraju njeni veoma bogati i moćni partneri, od kojih svi imaju svoje supruge kod kuće.

Iako poslovna žena definitivno koristi prednosti zabavljanja sa izvršnim direktorima i milionerima, ona takođe često mora da se nosi sa negativnim reakcijama – uključujući ljutite telefonske pozive žena.

Druge, kako kaže, pokušavaju da se uključe nudeći trojke, dok nekima uopšte ne smeta što ih muževi varaju. Kako Gvenet kaže, onesu srećni sve dok "i dalje dobijaju novac, poklone i mogu da zadrže svoj Rendž Rover".

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)

