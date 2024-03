IME „KSANADU“ OZNAČAVA MESTO NEVEROVATNE LEPOTE: Uverite se sami, samo odaberite jednu od tri destinacije

Inspirisani poznatim kineskim gradom Shang-Du iz 13. veka, iz perioda vladavine Kublaj Kana i njegovom mističnom arhitekturom, Xanadu Hoteli nude All Inclusive koncept visoke klase na međunarodnom nivou. Mnogi poznati putnici Puta svile, među njima i Marko Polo, opisali su Ksanadu ili Shang-Du, kako ga još zovu, kao mesto sa baštama neverovatne lepote, sa kućama ukrašenim zlatnim motivima ptica, sa egzotičnim životinjama i prelepim cvećem - impresivno i očaravajuće mesto, koje se često pominje u kultnim igranim i crtanim filmovima, kao i pesmama.

foto: Promo

Pre neki malo više od godinu i po dana otvoren, dakle najmlađi član iz ove grupe, Xanadu Makadi Bay 5* nalazi se u Makadi Bay, zalivu sa predivnim plažama, oko 35km od Hurgade i oko 30km od aerodroma. Hotel ima svoju peščanu, neverovatno lepu, plažu dužine 250 metara sa postepenim ulazom u more. Gostima su na raspolaganju brojni restorani i barovi, a za sve ljubitelje aktivnijeg odmora tu je veliki izbor sportskih aktivnosti. Za decu tu su bazeni, igralište, dečiji klub, animacije.

foto: Promo

Xanadu Makadi Bay 5* u ponudi ima 815 smeštajnih jedinica i sve imaju balkon/terasu, klima uređaj, SAT LCD TV, sef, ketler, mini bar, fen za kosu, Wi-Fi internet. Usluga u hotelu je High Class All Inclusive – doručak, ručak i večera (samoposluživanje – izbor više jela po hotelskim pravilima). U konceptu su i užine, sladoled, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Hotel u ponudi ima nekoliko a la carte restorana, od kojih će u fazi soft opening-a gostima na raspolaganju biti sledeći – Agora (glavni restoran), Dolce Vita (italijanska kuhinja), Ariel (riblji specijaliteti) i Dolce Vita (breakfast a la carte). Gostima su na raspolaganju i brojni barovi. Hotel u ponudi ima nekoliko bazena (dva za decu), jogu, zumbu, animacije, stoni tenis, streličarstvo, košarku, aerobik, boćanje, terene za tenis, teren za više sportova, mini fudbal, Wi-Fi internet. Gosti mogu bez doplate da koriste tursko kupatilo, jacuzzi, saunu.

foto: Promo

Za ljubitelje dobrih hotela u Egejskoj regiji Turske, prava poslastica – Xanadu Island Hotel 5* - hotel koji se nalazi na privatnom poluostrvu, u mesto Akyarlar, oblast Turgruteis , 25 km od centra Bodruma, 60 km od Milas aerodroma. Izgrađen je 2010. godine. Hotel je okružen prelepo uređenim vrtovima i baštama, prepun je zelenila i cveća. U ponudi ovog eksluzivnog hotela su različiti tipovi soba i vila koji su smešteni u okviru četvorospratne glavne zgrade i manjim objektima u okviru kompleksa u kojima su smešteni neki tipovi apartmana i vila. Ovaj hotel poseduje i dva otvorena bazena, jedan zatvoreni bazen sa jacuzzi-jem, pešačku stazu oko poluostrva, glavni restoran, 2 à la carte restorana, nekoliko barova, Spa centar, fitnes centar. Za decu tu su otvoreni i zatvoreni bazen, Foxy Kinds club (4-12 godina), dečije igralište, animacije, dečiji bife za doručak, ručak i večeru, stolice za bebe u glavnom restoranu, krevetac za bebe.

foto: Promo

Xanadu Island Hotel 5* ima svoju 200m dugu peščanu plažu i dve platforme za sunčanje. Hotel nudi različite tipove luksuznih soba – Suite sobe i Villa sobe koje mogu imati od 1 do čak 6 soba. Sve sobe imaju klima uređaj, LCD TV, direktan telefon sa govornom poštom, sef, mini bar koji se dopunjava svakodnevno, fen za kosu i Wi-Fi i kablovski internet. Usluga u hotelu je High Class All İnclusive – all day dining concept- samoposluživanje – izbor više jela u glavnom restoranu koji je otvoren 24h. U koncept usluge su uključeni obroci u glavnom restoranu, užine i poslastice u određeno vreme na određenim mestima u okviru hotelskog kompleksa, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Pored glavnog restorana u ponudi su i dva à la carte restorana (italijanski i egejski), nekoliko barova. Hotel ima dva otvorena bazena i jedan zatvoreni bazen sa jacuzzi-jem, otvoreni i zatvoreni bazen za decu, fitness centar, teniski teren, terene za odbojku, košarku i streljaštvo, sto za bilijar i stoni tenis, aerobic, gimnastika, dnevne animacije i večernji program.

foto: Promo

Xanadu Resort 5* je treći hotel, ali nikako ne lošiji od prethodnih. Centar Beleka je udaljen oko 6km od hotela, aerodrom Antalija se nalazi na oko 40km a grad Antalija na oko 50km od hotela. Hotel je otvoren 2000. godine, a delimično renoviran 2015. i 2018. godine. Gostima su na raspolaganju glavni restoran Ipek Yolu, nekoliko à la carte restorana, barova i poslastičarnicu. Za najmlađe tu je mini club Fancyland na površini od 5.500 m² (razni bazeni, igraonica, bioskop, igralište, tobogani, animacije, specijalni bebi paketi).

Ovaj hotel se nalazi na svojoj peščanoj plaži, dugačkoj 415m. Sve sobe imaju kupatilo sa tušem/kadom, balkon, LCD TV, mini bar, sef, centralnu klimu, set za kafu i čaj, bademantil, papuče, meni jastuka i Wi-Fi. Usluga u hotelu je High Class All Inclusive. Gostima su dostupani dijetalni, bezglutenski i vegan meni.

foto: Promo

Hotel u ponudi ima nekoliko bazena za odrasle i decu, tobogane, 2 teniska terena, fitnes centar, stoni tenis, streljaštvo, pikado, košarku, mini fudbal, aerobik, yogu, bilijar, teren za fudbal, animacije i programi tokom dana i večeri. Posebno je iskustvo i treba posetiti Shang – Du Spa centar, koji je ogroman i obuhvata parno kupatilo, tursko kupatilo, 2 saune, unutrašnji i spoljašnji bazen sa hidromasažerima.

Do bilo kod mesta na Antalijskog obali možete stići čarter letom, kako iz Beograda, tako i iz Niša. Čarter letovi iz Niša, kao i prošle godine, vode vas i u Tunis. Još jedna novost je i direktan čarter let iz Beograda za Marsa Alam, ronilački raj u Egiptu.

Za dodatne informacije i rezervacije, možete se obratiti na telefon call centra 011 655 78 00, a ostatak ponude za Tursku, Egipat, Tunis i Maltu pogledati na zvaničnom sajtu , gde i sami možete uraditi online rezervaciju .

foto: Promo

Promo