ZALJUBILA SAM SE U SRBINA SA 15 GODINA, USKORO SE UDAJEM ZA NJEGA! Ruskinja Davida upoznala na moru, dopisivali se, a onda...

Da ljubav ne poznaje granice uverila se i jedna mlada Ruskinja koja je svoju srodnu dušu pronašla u Srbiji. Naime, pre 12 godina Anastasia i David upoznali su se tokom boravka u Turskoj i odmah su se rodile simpatije.

- Sve je počelo pre 12 godina kada sam sa roditeljima bila na letovanju u Turskoj, tada sam imala 15 godina. Upoznala sam Davida iz Srbije i svaki dan smo provodili zajedno, uživali pored bazena, jeli na plaži..Razmenili smo Fejsbuk kontakte i mislila sam da se više nikada nećemo sresti. Vratila sam se svom životu u Rusiji i povremeno se sa njim dopisivala - počinje ova Ruskinja ispovest na svom TikTok-u.

Kako dalje objašnjava, posvetila se školi, potom i fakultetu i preseljenju u drugi grad. Mislila je da će sa Davidom imati samo povremenu onlajn komunikaciju.

- Mislila sam da me niko ne razume kao on, ali sve vreme mi je u mislima bilo i to što živimo u različitim državama. Nastavila sam svoj život u Gelendžiku jer sam oduvek želela da živim na moru. U tom periodu smo se moj Srbin i ja sve intenzivnije dopisivali, svakodnevno se čuli telefonom. Samo mi je jednog dana stigla poruka kako 20. jula 2022. godine dolazi u Rusiju i da je kupio kartu. Bila sam veoma nervozna i otišla sam u Soči da ga sačekam na aerodromu. Na poklon sam dobila rakiju dunjevaču. Nismo mogli da verujemo da smo opet zajedno, prošlo je jedanaest godina. Osećali smo se kao da nije bilo ni dana razlike - napisala je ova zaljubljena Ruskinja.

Kada je došlo vreme za rastanak, morali su brzo da razmišljaju i donesu radikalne odluke. Shvatili su da ne žele više da se razdvajaju.

- Posle nekoliko dana zajedno, shvatili smo da ne želimo vezu na daljinu i pitao me je da se preselim u Beograd. Nisam puno razmišljala i spakovala sam kofere. Sada u Srbiji živim već godinu i po dana. Učim srpski, radim i verila sam se - poručila je Anastasia.

foto: Printscreen/TikTok

Ona je u kratkim video-klipovima pokazala kako izgleda njen život u Srbiji. Osim u Davida, zaljubila se i u Srbiju koju je u prethodnom periodu proputovala o bila očarana svim što je videla.

(Kurir.rs/SrećnaRepublika/T.J.)

