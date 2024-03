ŽELEO JE DA BUDE KOŠARKAŠ, ALI JE SUDBINA ZA NJEGA IMALA DRUGE PLANOVE: Ovako je postao jedan od naših NAJPOPULARNIJIH glumaca

Miodrag Dragičević važi za jednog od najtalentovanijih mladih glumaca.

Miodrag Dragičević govorio je o početku svoje glumačke karijere, pa je otkrio da je njegova najveća ljubav bila košarka.

Međutim, zbog narušenog zdravlja morao da napravi pauzu, a u tom periodu odlučio je da želi da se oproba kao glumac.

„Dobio sam mononukleozu i to me je sedam meseci odvojilo od moje najveće ljubavi – košarke. U tom trenutku sam samo išao na časove i to je sve, prestao sam sa treniram. Tada sam gledao mnogo filmova i serija, obožavao sam Denzela Vosingtona i želeo sam da se bavim glumom“, započeo je Miodrag i otkrio kako su njegova sestra, poznata glumica Tamara Dragičević i njen suprug Petar Benčina reagovali na njegovu odluku da im se pridruži u svetu glume:

„Zet Petar Benčina mi je bio prvi učitelj, sestra Tamara i mama su me podržale, a tata je malo bio protiv toga, ali ja sam na kraju uspeo. Tamara mi je rekla da je gluma vojnički rad, da je to naporno školovanje i da ni najmanje nije lako. Gluma je sve samo nije gluma, možda je trebalo da se promeni to ime.“

„Na početku moja karijere me niko nije oslovljavao imenom, nego su me zvali Tamarin brat. Nikada se nisam obazirao na negativne komentare jer nisam želeo da me to sputava. Bilo je priča da je Tamara zapravo našla vezu da se upišem na FDU“, rekao je Miodrag o svojim glumačkim počecima, a onda i dodao kako je potrošio prvi zarađeni novac:

„Prvi honorar sam potrošio na plejstejšn. Volim igrice. Imam volan kod kuće jer obožavam trke.“

„Kad se sastanemo porodično na ručku, ne pričamo o glumi, ali na primer kada su neke dodele Oskara ili Bafta, onda sednemo svi zajedno i to komentarišemo“, opisao je Miodrag Dragičević kako izgledaju navike jedne glumačke porodice.

Miodrag Dragičević uživa u ljubavi sa Oljom, sa kojom je dobio ćerku Vasiliju.

„Nikada nisam verovao u ljubav na prvi pogled, ali eto sa njom mi se odmah desila ta konekcija. Sada već verujem u tu konekciju na prvi pogled, da ne kažem ljubav. Posle četiri meseca dogodilo nam se i dete, a onda je to jedan dar od ovog reditelja gore. Vasilija me očvrsnula i dala mi snagu. Nemam tremu da li ću da prođem audiciju, kako će da prođe neki projekat jer znam da me kod kuće čeka najveće bogatstvo, a to je Vasilija“, rekao je glumac za Blic i zaključio:

„Kada uspavamo Vasiliju, nas dvoje sednemo, otvorimo pivce i komentarišemo šta nam se dešavalo tog dana i kako je sve izgledalo. Život nam se mnogo promenio u pozitivnom smislu od trenutka kada je došla Vasilija.“

