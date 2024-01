U ŽIVOTU SAM SVE DOBIO NA KAŠIČICU: Našem glumcu susret sa njim promenio je sve, a ceo ŽIVOT MU SE OKRENUO U JEDNOM DANU

Glumac Miodrag Miša Dragičević prvi put se pojavio na ekranu pre devet godina. Iako mu je prvobitni plan bio da bude košarkaš i studira u Americi, sudbina mu je namenila drugačiji put. Glumački talenat pokazao je u nekoliko televizijskih serija, ali i na daskama Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

Uspeo je da s manje od 30 godina postane miljenik publike i kritike i osvoji nagradu "Nebojša Glogovac". U 2023. godini odigrao je sjajne uloge u serijama "Deca zla" i "Pevačica", a sa osmehom kaže da će one velike tek doći.

Da li biste bili glumac da ste ipak otišli u Ameriku na studije?

- Sumnjam. Verovatno bih završio ekonomiju i radio u nekoj banci od devet do šest. To bi bio moj život i verovatno bih bio nesrećan i neispunjen. Da nije bilo te moje košarkaške povrede, sigurno bih ljubav prema umetnosti otkrio previše kasno da upišem glumu. S razlogom se sve to dogodilo baš u trenutku prelaska iz srednje škole na fakultet.

Neki prijemni za glumu spremaju godinu dana, a vi ste to uradili za 48 sati.

- Ušao sam u to iz intuicije i želje, a profesorka Biljana Mašić me je primila u svoju klasu. Izgleda da je prepoznala nešto u meni i omogućila mi da radim ono što volim.

Šta povezuje sport i glumu?

- Posvećenost i istrajnost, ali i timski rad. U košarci sam bio plejmejker. I oni su neki umetnici. Kao plej moraš dobro da znaš da vodiš loptu, ali i da imaš odličan pregled igre. U svakom sportu treba da ostaviš scene na terenu, a tako je i u glumi. Kad u glumi varaš, sve se vidi. Jednostavno, moraš da ideš do kraja.

U vašem JDP poslednja premijera je bila predstava "Limeni doboš", gde igrate dečaka. Prirastao vam je srcu taj Oskar.

- Draga mi je ta uloga. S njom čuvam dete u sebi, što u našem poslu znači da imaš čistotu, na koju se sve nadovezuje. Radujem se nastavku pozorišne sezone, posebno što vidim da se ljudima dopada predstava.

Da li biste voleli da radite još nešto u pozorištu?

- Da, neko veliko delo Vilijama Šekspira, kao što su "Hamlet" ili "Otelo". Želja mi je da se oprobam u monodrami. Probao bih da nešto napravim van Beograda i ovog područja. Želja mi je da radim na inostranom tržištu.

Već ste se oprobali u stranim produkcijama.

- U hororu "True Haunting" igrao sam duha koji progoni porodicu po kući. Ne vidim se u kadru, pa mi to nije bilo previše uzbudljivo kao glumcu. U filmu "Mašina" snimao sam s čuvenim stendap komičarem Bertom Krajšerom. Radim na sebi i trudiću se da dobijem i veće uloge.

Zanimljivu ulogu ostvarili ste u seriji "Deca zla", koja je premijeru imala na HBO.

- Na prvi pogled mi je izgledalo da je to još jedan buntovnik s ulice. Posle se ispostavilo da to nije baš takva uloga. Neočekivano je ta serija izazvala pravi bum, i to na HBO, ali i nije čudno jer to je izuzetan roman Miodraga Majića.

Kako pamtite snimanje i saradnju sa Zoranom Cvijanovićem?

- Kad imate talentovanog kolegu kao što je Cvijanović, možete samo da učite. Gluma je kao pingpong. Kolektivna igra.

Da li su vas obeležile uloge loših momaka?

- Nisu. U poslu sam devet godina. Videćemo tek šta me čeka. Mislim da je došao red i na neke drugačije uloge osim tih buntovnika koji se bore za pravdu na ulici. Ali nisu svi oni bili negativci. Neki su imali i dobru dušu.

Prvi put smo se sreli na snimanju serije "Čizmaši". Da li je pogledate u čestim reprizama?

- Ne. Odmah me udari seta u stomak. Sada vidim šta bih mogao bolje. Puno toga je moglo bolje, a u tom trenutku je bilo najbolje što sam znao.

Kako je izgledao vaš prvi susret sa Acom Berčekom?

- U početku sam se pitao kako da mu priđem. A on se otvorio prema meni i uveo me u svet glume. Celo snimanje me je čuvao i vodio nekako kroz taj lik Žike Kurjaka. Mladi glumac može samo da poželi da mu prva uloga bude kao što je meni ova.

Koja vam je bila prekretnica?

- Ona u seriji "Pet", jer sam tada upoznao Nebojšu Glogovca. Prvi put sam tada s njim razmenio neke reči i nešto naučio. To je u stvari bila prekretnica mene kao osobe. Ali u svemu tome ima i nesreće. Neke ljude ne upoznamo jer odu rano. Isto je bilo s Jagošem Markovićem. Radili smo "Čudo u Šarganu" i počeli da se družimo, a onda se desio njegov prerani odlazak. Kao i s Glogovcem. U životu sam sve dobio na kašičicu. Ipak, proveo sam makar nešto vremena s njima, što mi je dragoceno.

Koji je najvredniji savet koji ste dobili?

- Da se držim svoje glumačke intuicije. Ona radi dobar posao ako slušate indikacije reditelja. I u kadru, ali i na sceni. Nije me izneverila.

Odbijate li uloge?

- One koje su vaše dođu same. Ne gradi se karijera na odbijanju uloga. Kad počinješ da odbijaš poslove, možeš da ispadneš iz voza. A posle je teško u njega se vratiti. Znam takve primere. Uloge možeš da odbiješ tek kad izgradiš karijeru.

Šta volite da gledate od serija?

- Dobre trilere i drame. S radošću čekam novi nastavak "Pravog detektiva". Nekad gledam po tri serije paralelno.

