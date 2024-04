"NEĆU DA ČUVAM UNUČIĆE IAKO ME SNAJKA MOLILA I PLAKALA" Brutalna ispovest jedne bake zašto neće da se petlja, sve objasnila

Jedna baka je na mreži Reddit podelila da ne želi da čuva svoje unuke, čak ni nakon što je snajka zvala, plakala i molila. Objasnila je i svoje razloge.

Nekako se pretpostavlja da bake i deke imaju obavezu da brinu o unucima dok roditelji rade ili iz nekog drugog razloga nisu tu. I dok većinu baka i deka raduje pomisao da provedu kvalitetno vreme sa mališanima, roditelji to ponekad iskoriste i daju im previše obaveza oko dece.

Jedna baka je na mreži Reddit odlučila da otvori ovo prilično osetljivo pitanje.

Reč je o tome da je njena snajka posle četiri godine konačno pronašla dobro plaćen posao. Problem je nastao kada nije uspela da pronađe odgovarajuću dadilju. U pokušaju da reši ovaj problem, obratila se svekrvi i pitala je da li može sedam dana da brine o deci.

Baka je rekla da ne može. Međutim, navela je i razloge.

„Moj sin ima dvoje dece, 4 i 2 godine, a njegova žena do sad nije radila. Već neko vreme pokušava da se ponovo zaposli i konačno je dobila ponudu u svojoj struci. Vrtić može da prihvati decu tek nedelju dana nakon njenog prvog radnog dana i zamolili su me da čuvam decu tokom tog perioda. Dok odu i vrate se sa posla, to bi bilo oko devet sati dnevno koje bih provela sa njima.

Verovatno bih prihvatila da su u pitanju deca mog drugog sina, ali ovi dolaze sa mnogo pravila. Oni su vegetarijanci, na strogoj dijeti, a poslednji put kada sam ih čuvala hrana nije bila obezbeđena. Moja snajka je veoma stroga. Televizor ne sme da bude uključen (ja čak ni ne gledam televiziju, ali morala sam da naglasim). Takođe, ona želi da četvorogodišnjak uradi neke jezičke zadatke iz radne sveske, koje bih ja morala da radim sa njim . Postoji veoma strog raspored. Razumem popodnevno spavanje, ali mislim da je ostalo previše .

Najveći problem je što niko ne bi smeo da mi dođe. Sa prijateljima se viđam skoro svakodnevno i ako pružam devet sati brige deci, neću uspeti da imam kontakt sa odraslima. Ona misli da su moji prijatelji loši ljudi i veoma je stroga po pitanju uticaja na decu.

Rekla sam svom sinu da je to previše za mene i da treba da nađu profesionalca. Molio me je da razmislim, ali stvarno ne želim, a snajka je zvala pre neko veče, plakala je i pričala o tome koliko joj je ovaj posao važan.“

Komentari su bili razni:

„Tako mi je muka od ljudi koji tretiraju bake i deke kao besplatne dadilje. Oni su samo deca i u redu je ako se pravila prekrše na nedelju dana. Zato deca vole da idu kod bake i deke! Mislim da bi trebalo da jasno kažete da biste apsolutno voleli da ih čuvate ako je snajka spremna na kompromis, ali ako ona ne popušta, to nije na vama, ona može da nađe nekog drugog“, napisao je neko.

Neki su bili kritičniji prema baki.

„Mislio sam da ćete reći da su vas zamolili da ih stalno čuvate, ali su vas zamolili da pomognete nedelju dana. Da, dobro, pravila su malo preterana, ali radije biste da vaša snajka ne dobije posao i da izdržava porodicu jer bi vam to smetalo čitavih 5 dana. Uradite pravu stvar i pomozite svom sinu i snajki.“

