LOPOV PROVALIO U BAKINU KUĆU, A NIJE NI SLUTIO SA KIME USTVARI IMA POSLA Kada je izustila ove 3 reči, pobegao je kao đavo od krsta

Lopovi često na oku imaju starije i slabije ljude. Oni su idealan plen jer deluju nemoćno. Ipak, lopovi se često prevare u proceni.

Tako je jedna 93-godišnja žena sa Long Ajlenda odlučila je da priču preokrene u svoju korist.

foto: Profimedia

Priča je počela tako što je primila poziv od nekoga ko je rekao da je njen unuk.

- Znala sam da je pravi prevarant… Samo sam znala da me neće prevariti - ispričala je baka Iris (85) koja je radila kao dispečer u hitnoj pomoći, a prenosi britanski The Sun.

Prevarant ju je obavestio da je uhapšen zbog vožnje u pijanom stanju i da mu hitno trebaju pare.

foto: Profimedia

-Počeo je da me zove baba, a ja nemam unuka koji vozi, pa sam znala da je to prevara. Rekala sam mu da imam novac u kući, i pretpostavila da neće nasesti na to, pa ipak jeste. Ali pošto je znao da ću, kada ga vidim, znati da to nije moj unuk, rekao mi je da će poslati druga da uzme novac.

Kada je „drug“ došao da uzme novac, dala mu je gomilu papirnih ubrusa u koverti i rekla da ne otvara kovertu dok ne izađe napolje. Pošto je žurio, poslušao je.

foto: Shutterstock

"Unuk ga je čekao malo niže niz ulicu, ali tu je bila i policija koju je baka ranije pozvala i obavestila.

Dok su se prevaranti udaljavali, "unuk" je pogledao u kovertu i kada je video gomilu ubrusa i ceduljicu na kojoj je pisalo "Babu nećeš krasti", počeo je da beži glavom bez obzira. Međutim, policajci su ih ubrzo uhapsili.

( Kurir.rs / Naj žena / T.B )

Bonus video:

00:09 Lopov se prekrstio pa ukrao, u crkvi na Zlataru