"BIVŠI MUŽ TRAŽI DA PROMENIM PREZIME JER JE NJEGOVA VERENICA PREVIŠE LJUBOMORNA" Evo šta mu je majka njegove dece rekla u lice

Neimenovana žena je na Reditu ispričala kako je nakon razvoda ostavila prezime bivšeg supruga zbog dece, koja takođe nose njegovo prezime. Međutim, to je postao veliki problem za njegovu novu partnerku s kojom planira uskoro da se venča.

- Njegova verenica nije previše oduševljena idejom - rekla je žena i dodala da su se razveli sporazumno i ostali u dobrim odnosima zbog svoje troje dece, koja su sad u tinejdžerskim godinama. Sve je teklo glatko dok on nije upoznao sadašnju partnerku, koju je za Božić i zaprosio.

- Bivši me nazvao juče i rekao da me obaveštava kako imam godinu dana da promenim prezime na svoje devojačko, jer njegova verenica izražava svoje gnušanje i zabrinutost što bismo nas dve mogle da imamo isto prezime. Rekla sam mu da smo se pri razvodu dogovorili da mogu zadržati njegovo prezime dok ne osetim potrebu da ga promenim, i to piše u dokumentima. Takođe, napomenula sam da ne želim imati drugačije prezime od naše dece - prisetila se.

- Odgovorio mi je na to da sam nerazumna i odbijam da vidim koliko je to njegovoj verenici neprijatno. Rekla sam mu: 'Ne mogu to gledati sa njene strane jer sam odrasla osoba, a ne nezrelo dete kakvo je ona' - dodala je

Kaže kako mu je predložila, ako njegova verenica baš ima ozbiljnih problema s tim, neka i deca promene prezime u njeno devojačko na što je on 'poludeo'.

- Ponudila sam tu ideju kao rešenje, a on je potpuno izgubio kontrolu rekavši da je on njihov tata i zaslužuju da nose njegovo prezime. Ipak, kada sam mu rekla da želim nosim isto prezime kao naša deca, rekao mi je: 'To nije legitiman razlog da ga ne promeniš u devojačko' - ispričala je i dodala da neće popustiti.

