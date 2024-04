OVO SU 3 NAJGORE STVARI KOJE MOŽETE DA UČINITE KADA SAZNATE ZA PREVARU PARTNERA: Stručnjak savetuje da ih NIKAKO ne radite

Pre nego što donesete odluku kad saznate da vas je partner prevario, obratite pažnju na savete stručnjaka.

foto: Shutterstock

Stručnjaci kažu da je preljuba trauma. Ponekad je potrebno i dve godine da se prevaziđe jer obično za rezultat ima gubitak poverenja. Može da se odrazi i na zdravlje, pa da dovede do gubitka kilograma ili uzimanja lekova. To je stanje koje zahteva tretman, isitču psihoterapeuti. Trenutak kada saznate za prevaru, može da bude ključan za to kako ćete se postaviti u novoj situaciji. Stručnjak za odnose Marti Klajn, otkriva koje su tri najgore stvari koje možete da uradite:

Donošenje velikih odluka

"Niko ne bi trebalo da donosi veliku odluku kada je stvarno uzrujan. Ipak, uprkos tome, ljudi svakodnevno u agoniji donose razne važne odluke. Čim saznaju za prevaru, kažu da odmah žele razvod i odmah moraju da kažu deci, ne mogu sebi da pomognu, pa čak i odmah zovu partnera ili partnerku te druge osobe. Umesto toga, odvojite vreme za razmišljanje i stabilizaciju svojih osećanja pre nego što krenete u bilo kakve veće odluke. Takođe, ne objavljujte takve informacije na društvenim mrežama", objašnjava Klajn.

foto: Shutterstock

Korišćenje interneta za pronalaženje podrške

"Nevera može da bude toliko destabilizujuća, da iznevereni često traže objašnjenje koje bi im pomoglo da je razumeju. Postoji mnogo stranica na kojima ljudi iznose svoje probleme, a koje ne pomažu. Često mogu da učine suprotan efekat, a to je da prevarenima bude još teže zbog komentara koji ostavljaju", kaže Klajn.

Traženje podrške od onih koji su u sličnoj situaciji

"Pokušajte da ne tražite savet od onih koji se i sami bore, jer to može da utiče na vaše emocije. Razumljivo je da ćete nakon prevare imati pitanja o partneru. Međutim, to je jedna od najgorih reakcija pokretanje 'istrage', barem kada je reč o informacijama na koje niste spremni da znate", upozorava Klajn.

