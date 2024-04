SPAVALA SAM S 500 MUŠKARACA I SVI PRAVE ISTU GREŠKU U KREVETU: Ubeđeni su da žene to vole, a NEMAJU POJMA u kolikoj su ZABLUDI

Eni Najt (26) tvrdi da je spavala s oko 500 muškaraca i ističe da u jednoj stvari većina njih greši kada se priča o seksu.

Manekenka prozvana "seksualno najaktivnijom ženom Australije" tvrdi da muškarci uglavnom ne znaju šta je to predigra. Eni, koja trenutno ima osam stalnih ljubavnika, rekla je da mnogi takođe ne znaju ženu da zadovolje prstima.

- Niko od njih ne nađe vremena da pronađe moje "mesto užitka", svi to rade brzo, unutra-napolje - izjavila je Eni iz Melburna.

- Nakon što im predigra ne uspe, pređu na "glavno jelo" i mnogi se ponašaju kao "čekić". Nisam sigurna ko ih je naučio seksu, ali to zasigurno nije uradila žena - kaže.

Eni, koja trenutno žonglira s osam partnera, otkriva da mora nečemu da ih "uči" svaki dan. Ponekad im kaže da uspore i da pronađu njene erogene zone.

- Ne mogu da izbrojim koliko sam puta učila muškarca gde je klitoris ili kako doći do G-tačke. Takođe sam toliko puta krvarila od muškaraca koji su bili tako grubi sa svojim prstima, misleći - što grublje to bolje, a to nije u redu - izjavila je.

- Oni ne znaju ništa, ali ne možete zapravo da ih krivite jer nije da ih je neko podučavao. Odrasli su gledajući pornografiju i misle da se to tako radi - kaže.

Eni je takođe nedavno otkrila koliko zarađuje svojim modelingom – kaže da je to čak 122.000 evra mesečno.

- Ovo radim zato što sam retko išla na dejtove, nisu mi odgovarali. Želela sam da dam sebi podsticaj, sada objavljujem recenzije dejtova na mrežama - izjavila je.

Manekenka je priznala da je ključ pronalaska dobrog partnera pričati im o svojoj karijeri i videti kako će reagovati.

- Oni dobro znaju pre nego što odemo na dejt šta radim na poslu, jer to imam na svom profilu za upoznavanje, tako da nemam šta da krijem i čega da se stidim. Očito će me prvo pratiti i na Instagramu, tako da mogu videti ko sam i šta radim - zaključila je.

(Kurir.rs/ Daily Star/ L. S)

