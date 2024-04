HTELA SAM DA IZNENADIM MAMU I TATU POSETOM: Kad sam otvorila vrata, OD ŠOKA SAM ZANEMELA, ovu scenu želim da IZBRIŠEM IZ GLAVE

Postoje određene stvari koje možda nikada ne želite da saznate o svojim roditeljima, ali jedna žena nije imala izbora, nakon što je došla u svoju porodičnu kuću kako bi posetila majku i oca, saznala je ono što uopšte nije želela.

foto: Hager fotografie / Alamy / Alamy / Profimedia

- Ovo se dogodilo kad sam se neočekivano pojavila. Taksi me je ostavio ispred kuće mojih roditelja. Prišla sam ulaznim vratima, pokucala, spustila svoje torbe i onda se pripremila da me zagrle kao što to obično i urade. Ali, moj plan da iznenadim roditelje se izjalovio kada sam videla ženu koja mi je otvorila vrata. Ona nije bila moja majka - napisala je na Reditu.

Tajna braka

Zgrožena, pitala je ženu ko je ona, na što je žena priznala da je nova devojka njenog oca.

foto: Shutterstock

- Pitala sam je da li ona zna da je moj otac oženjen i lagodno je odgovorila "da". Bila sam zaprepašćena. Moje majka nije bila tu, a tatina takozvana devojka kao da nije imala pojma gde je moja mama - dodaje.

Besna i ogorčena upala je očevu kancelariju i prekinula Zoom sastanak tražeći da joj objasni što se događa.

- Htela sam da mi kaže šta se događa, počevši od nove devojka koja je bila u našoj kući dok mame nije bilo. Ali tata ju je zamolio da ode i ostavio je zbunjenom oko cele situacije.

Na kraju je žena odlučila da nazove svoju majku. I dok je ona očekivala šokiran odgovor, majci je situacija bila potpuno normalna. I u tom je trenutku priznala.

foto: YAY Media AS / Alamy / Alamy / Profimedia

- Kada je moja mama konačno nešto progovorila to je bilo sledeće - viđala se i s nekim drugim... Zapravo bila je s njim u tom trenutku. Rekla je da nikad nije trebalo ovo da saznam, ali bila je u otvorenom braku s tatom - nastavila je.

Zanemela od šoka

Ono što je trebalo biti "slatko" iznenađenje pretvorilo se u neočekivani dan u životu s njenim roditeljima i njihovim partnerima. Povređena i zbunjena žena obratila se Redditu kako bi tražila utehu drugih korisnika.

Njena objava je od tada bila praćena bezbrojnim komentarima punim utehe i saveta, a neki su čak tvrdili da su iskusili slične situacije.

foto: Profimedia

Jedna je osoba napisala: "Vidiš, i ja sam imala sličnu situaciju, samo što sam ja najavila da dolazim pa je sve bilo još čudnije." Drugi je dodao: "A ova situacija je upravo razlog zašto smo moja žena i ja rekli svojoj deci za naš otvoreni brak."

(Kurir.rs/BlicŽena/I.M.)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA