"PRESTALA SAM DA VASPITAVAM STEFANA I TARU" Jelena Đoković zbunila izjavom o roditeljstvu i prorodici: Nikada nisu dobili BATINE

Jelena Đoković uvek je pod budnim okom javnosti. Svaki korak se pomno prati, a svaki put kada se pojavi u javnosti sve kamere i blicevi uperene su u nju.

Iako mnogi imaju zamerki na njen stil života, Jelena i njen suprug Novak Đoković ne mare za tuđa mišljenja i nepokolebljivi su u tome da grade svoj život na njihov način.

foto: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia

Nekoliko puta majka Novaka Đokovića, Dijana, istakla je da ne razume Jelenin stil života i roditeljstva, koji je u velikoj meri moderan, ali i tradicionalan. Istakla je da joj njihov način pripreme obroka nije najjasniji, ali da na snaju i sina zamerki nema.

Tradicionalno, a moderno

Jelena je otvoreno govorila o roditeljstvu i izazovima u kojima je bila. Supruga Novaka Đokovića jednom prilikom je izjavila da bi želela da zaštiti decu od negativnog uticaja medija, ali da se boji da neće uspeti u tome.

- Kada gledamo decu poznatih ljudi, nekako smo prema njima prilično kritični. Kako se ponašaju, kakav su izraz lica napravili, s kim su… Žao mi je da tako nešto vidim jer svi imamo pravo da proživimo različita iskustva, pa i da grešimo, i to je u redu. Kao da se poznatim ličnostima i njihovoj deci greške ne praštaju. Volela bih da moju decu zaštitim, ali nisam sigurna da ću uspeti. To je njihov put koji ja moram da prihvatim kao takav. Rođeni su u ovoj porodici i to im je što im je - rekla je Jelena Đoković za Hello magazin.

foto: Marija Mladjen/ATAImages

Ona je priznala da joj je teško da razume veliku količinu pomešanih emocija koje je osećala kada je postala majka. Bila je uverena da će se nositi sa svim izazovima roditeljstva sa lakoćom, ali kada je osetila da je osećanja i umor preplavljuju shvatila je da ipak neće biti onako kako je zamislila.

- To mi je bio najveći izazov. Da prihvatim da je moje dete u stvari došlo na ovaj svet da živi svoj život, a ne moje projekcije i šablone i nametnute ideale, pa čak ni moje traume. Kada sam to osvestila, onda sam prestala da ih vaspitavam. Onda sam krenula da rastem sa njima i uz njih… i to je proces koji stalno evoluira kako prolazimo kroz različite faze jer oni, kao i mi, non-stop se menjaju - ispričala je Novakova supruga, prenosi Hello.

foto: ATA images

Ona često govori o roditeljstvu i deli svoja iskustva, a jednom prilikom je gostujući na jednom panelu, ispričala da decu Stefana i Taru ne vaspitava batinama, što je izazvalo polemike u javnosti.

- Moja deca su prva generacija dece koja nikada nije dobila batine. Ja sam ih dobijala od svojih roditelja, moja majka pre mene, otac, moji baba i deda, Novakovi takođe. Stefan i Tara su prva generacija i verujem da će to što ne odgovaramo na greške i pogrešno tumačenje emocija nasiljem zaista promeniti svet. Smatram da je to jedan veliki kvantni skok u menjanju istorije i budućnosti ‒ istakla je Jelena prilikom gostovanja na panelu.

