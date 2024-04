BLJAK, TO JE KAO DA PEREŠ PAZUH, OGAVNO JE: Zbog načina na koji je ova devojka OPRALA KOSU nastala ludnica! Oglasile se i SRPKINJE

Osvanuo je video snimak jedne devojke koja pokazuje trik kako brzo da operete kosu - ali ne celu, već samo teme! Onda se druga snimila da pokaže kako trik deluje i kako je za nju ovakav vid održavanja čiste kose pravo otkrovenje.

Sve ovo je izazvalo ogromne reakcije na nekadašnjem Tviteru (sada "X") gde je video zapis 'polovičnog pranja kose' postao jako popularan. Većina je bila veoma neprijatno iznenađena, ali pojedini su se potrudili da daju logično objašnjenje.

Perem kosu svaki drugi, eventualno treci dan jer je jeziva, nije valjda da ovo stvarno neko radi? 🙄😫 pic.twitter.com/q8kjj118M4 — Vila bez krila (@vilajemojeime) April 22, 2024

Onda su mi i koleginice potvrdile da često slično rade.

No, da vidimo šta kaže Srbija na mrežama prvo.

"Saberite se"

"Bljak", "Ili perem, ili ne perem kosu. To je isto kao da opereš pazuh, ali ne zadnjicu", "Nije samo masna kosa prljava, saberite se. Kao kad biste se umivali i operete samo oči ili stavite pastu za zube u usta, a ne istrljate četkicom. Ogavno", "Posle tri dana kosa je prljava od svega. Ko je pomenuo samo da je masna?", "Ja sam samo jednom to uradila jer mi se kosa nekad zamasti za dan. I to sam išla do grada hitno. Oprala sam samo gornji deo i pramenove napred. Kosa deluje na izgled čisto, ali je opet glup osećaj kad znaš da ti je kosa prljava. Na posao ne bih smela tako da odem i među ljude", pisali su oni koji su bili skandalizovani prizorom.

"Mislim da ima razlog. Krajevi kose se nikada ne peru šamponom. Pere se teme, krajevi se zaštite uljem, pa maskom, da se ne lome. Ova je to samo izbegla. Po nekad je ovo ok, ako se često pere, tj. masti. Ja ne bih mogla jer je komplikovano", "Ovakve kose najbrže rastu. Moja strina pere svaki dan, a leti, ako mora ići negde, i dva puta dnevno", pravdali su drugi.

"Moguće je samo u sibirskim tundrama"

Treću su pokušali da okrenu na šalu.

"Ljudi komentarišu kao pere teme. Ona pere pola temena", "Ovo je moguće u izrazito čistim, vazdušnim banjama i sibirskim tundrama".

I kao da je malo bilo iznenađenih ljudi na društvenim mrežama, mnoge Srpkinje su istakle da ovo nije ništa čudno i da većina njih to radi u nedostatku vremena zbog obaveza da operu celu kosu.

Da li vam je ovo blisko i poznato?

