OTIŠLA SAM PRVI PUT KOD RODITELJA SVOG DEČKA, A ONDA JE SVE POŠLO PO ZLU: Devojka zbog neviđenog blama htela u zemlju da propadne

Upoznavanje roditelja partnera može da bude poprilično stresno iskustvo. Zbog toga ne čudi što mnogi postaju nervozni. U želji da pokažu što bolji utisak, greške i kiksevi se dešavaju.

Iako se čini da je to kraj sveta, šta god daste uradili rešićete. Prosuta kafa, sapleli ste se o tepih... Sve su to sitnice i mali blamovi koji se daju rešiti.

ilustracija foto: Catchlight Visual Services / Alamy / Profimedia

Kanađanka Kenedi Kalvel (28) ispričala je najveći blam koji je doživela, i to kada je prvi put otišla u kuću roditelja svog dečka. Kenedi je tom prilikom uspela da razbije WC šolju, a snimak nereda objavila je na TikToku.

Snimak je za kratko vreme s 2,9 miliona pregleda postao viralan, pa je Kenedi odlučila da ispriča šta se dogodilo.

"Nisam bila zabrinuta sve dok nisam shvatila da ne znam kako da to popravim, a onda sam počela da paničim. Ima li išta gore nego da koristite toalet i da voda neće da se pusti? To je za mene noćna mora. Nisam želela nikome da kažem, već da uzmem stvar u svoje ruke i sama rešim problem. U početku sam mislila da to nije ništa strašno i da ću lako moći da popravim to otvaranjem gornjeg dela i petljanjem po kazančetu. Međutim, ništa nije funkcionisalo", rekla je Kalvel.

Ipak, katastrofa se dogodila nakon što je ispustila poklopac dok je pokušavala da ga podigne i na kraju ga je potpuno razbila. Snimak prikazuje razbacane komade poklopca po podu kupatila, a u jednom trenutku je pitala pratioce da li neko možda ima rezervni poklopac za toalet koji može da joj pošalje.

"Samo sam stajala tamo i zurila u haos koji sam napravila. Bila sam u šoku nekoliko minuta pre nego što sam shvatila u kakvoj sam sramotnoj, nezgodnoj i glupoj situaciji. Nasmejala sam se i onda napravila TikTok snimak. Shvatila sam da moram da kažem Niku, jer zaista nije bilo izlaza iz situacije. Nema prozora na koji može da se izađe, nema kućnog ljubimca ili malog deteta da preuzme krivicu, nema direktnog izlaza iz kuće, a da me moj dečko ne vidi", rekla je Kalvel.

Kako je dalje ispričala, kada je rekla dečku šta se desilo, on se smejao, a onda je pozvao roditelje i rekao im da je on slučajno razbio WC šolju. Njegova porodica je situaciju smatrala urenebesnom.

ilustracija foto: Shutterstock

"Njegova porodica se smejala. Imaju četiri sina, tako da su prilično navikli da im se stvari lome ili oštećuju u kući, ali su se šalili da Nik mora da radi dodatne poslove tokom praznika da bi to nadoknadio", rekla je Kalvel i dodala:

"Oni misle da je to smešno, ali ja sada mislim da je samo pitanje vremena kada će njihovi roditelji otkriti da sam to bila ja", rekla je.

(Kurir.rs/I.M.)