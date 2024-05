POSVAĐALA SE SA MUŽEM ZBOG STATUSA NA FEJSBUKU: Otkriće koje je usledilo raspuklo joj je srce na komade, evo šta je sve krio

Jedna žena je potražila savet nakon što je priznala da njen suprug "odbija da prizna" njihov brak na društvenim mrežama. Supruga se obratila na Redit-u da vidi šta drugi ljudi misle nakon što je priznala da je povređena zbog situacije. Rekla je da su ona i njen suprug u braku već nekoliko godina. Međutim, uprkos tome što je aktivan na društvenim mrežama, on nikada ne objavljuje ništa o njoj.

foto: Profimedia

"Moj suprug i ja smo u braku već četiri godine, zajedno oko osam. Nije uvek išlo glatko, očekivano, venčali smo se prilično mladi. Ljubav iz srednje škole ili šta već. Nedavno sam primetila da on objavljuje o svom vremenu u vojsci, svom automobilu, mestima gde je bio (ponekad)... ali nikada ni naznaku da je oženjen. Možda je to radio ranije... ne mogu da se setim. U svakom slučaju, to me frustriralo... i ja sam sitničava. Zato sam stavila svoj status na Fejsbuku kao singl da vidim da li će primetiti, i priznajem, da ga iznerviram. Treba da razjasnim, nisam baš aktivna, tako da znam da ljudi zapravo ne obraćaju pažnju na moje postove, osim porodice. On je to primetio i odbio da lajkuje bilo šta što sam napisala posle toga. Rekla sam mu da ako želi da ja ne izgledam kao singl na internetu, onda ni on ne bi trebalo (znam da ovo zvuči detinjasto, ali izdržite me). Bio je samo jedan dan tako, onda sam to promenila", počela je anonimnu ispovest ova razočarana žena.

foto: Shutterstock

Kako dalje tvrdi, ovaj problem oko predstavljanja partnera na društvenim mrežama veoma je uznemirilo njihov odnos.

"Danas sam dodala da sam u braku i zamolila ga da uradi isto. Rekao je: 'Ne, neću to uraditi. Ne želim da te informacije sazna Kina," napisala je ova žena.

Supruga je bila besna, podsetila je svog supruga da već objavljuje mnogo informacija na Fejsbuku i pitala ga od koga krije svoj brak. Međutim, njen suprug i dalje nije hteo da objavljuje ništa o njihovom braku na internetu. Žena je tada otkrila više informacija, rekavši da je proveravala muževljev telefon i videla da je bio u kontaktu sa svojom bivšom devojkom.

foto: Profimedia

"Nedavno sam pregledala njegov telefon i videla da je bio u kontaktu sa svojom bivšom devojkom iz srednje škole. Ova devojka je nekada bila moja najbolja drugarica dok sam odrastala - ona je ta koja nas je spojila. Raskinuli su u srednjoj školi i posle nekoliko nedelja, raskinuli ali ostali prijatelji. Mesecima nakon toga, ona je pokušavala da me spoji sa njim, ali čak i kao dete sam smatrala da je to čudno. Ali on je proveo tri godine pokušavajući da me osvoji, pa sam mu dala šansu i viđali smo se onda kad nam je odgovaralo tokom srednje škole. To je iznerviralo moju drugaricu i to je deo razloga zašto smo se udaljili. Brzo unapred, čula sam da priča loše o meni kroz godine... ali sam to samo ignorisala jer je bila ravnodušna prema meni kad sam pokušala da se pomirim sa njom pre nekoliko godina," napisala je u ispovesti.

Uprkos tome što nije želela da bude prijateljica sa njom, žena je rekla da je njena bivša drugarica razgovarala sa njenim suprugom dok je bio na dužnosti i dok su prolazili kroz "težak period" u svom braku.

foto: Shutterstock

"Pričali su o starim danima i koliko su se voleli i nedostajali jedno drugom i kako će se videti kad god on bude opet u gradu," rekla je.

"Dakle, vidite li moj problem ovde, ne znam šta da radim. Osim društvenih medija, mi smo dobri. On je ljubazan i poštuje me i pruža mi pravi tretman princeze... ali ovo me čini da se osećam kao da bih trebala da budem zabrinuta? Molim vas za neki savet," dodala je.

foto: Profimedia

Otkako je podeljen na Redit-u, post je stigao i do X (ranije Twitter-a), gde je neko napisao: "On ne želi da mu brak remeti igru udvaranja." X post je postao viralan - sakupivši više od 178.000 pregleda.

Mnogi su brzo izneli svoje mišljenje, nazivajući supruga "crvenom zastavom". Jedna osoba je upozorila: "Ovo je post sa mnogo crvenih zastava. Dok je neko drugi složio se, pišući: "On nema status braka na društvenim mrežama jer ne želi da potencijalni partneri znaju da nije slobodan. Ovo je crvena zastava devojko!" Treći je takođe bio saglasan, rekavši: "Da, pokušava da se sastaje." Dok je četvrti dodao: "Oh, definitivno vara ili pokušava da vara.

(Kurir.rs/SrećnaRepublika/J.M.)

