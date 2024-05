MOJ MUŽ JE POSTAO RELIGIOZAN I TO JE OKRENULO NAŠU VEZU NAGLAVAČKE: Nameće mi svoja verska ograničenja, jer je za njega to GREH

Bračni život nekada ume da bude izazovan, a mnoge partnere na izazov stavljaju nepredviđene okolnosti na koje ne mogu da utiču.

Jedna 34-godišnja žena podelila je svoje "bračne probleme" u nadi da će pronaći rešenje i izgladiti odnose sa mužem. Ova objava na Reditu izazvala je oprečna mišljenja.

O čemu je reč?

Naime, kako tvrdi, povratak religiji njenog muža ostavila je razarajući uticaj na njihov intimni život.

Za sebe kaže da je paganka, ističe da joj religija sama po sebi nije problem, ali je muževljev povratak katoličanstvu pogubno uticao na njihov odnos.

- Moj muž je nedavno odlučio da se vrati u katoličku crkvu nakon što ju je napustio praktično ceo svoj odrasli život. Sa njegovim ponovnim pristupanjem crkvi, to je pokrenulo njegov OKP (opsesivno kompulsivni poremećaj) i postao je veoma skrupulozan. Sinoć me je zaskočio sa informacijom da više ne možemo da budemo intimni ni na koji drugi način osim u misionarskoj pozi - navela je.

Zbog promene u verovanjima, njihov seksualni život se promenio jer više nemaju predigru, koja je za nju veoma važna.

- Ovo mi je rekao odmah nakon što sam mu se požalila da mi je potrebno više intimnosti koja ne uključuje direktnu penetraciju, jer on pati od prerane ejakulacije... Što me ostavlja frustriranom i neispunjenom.

Kako je objasnila njen partner ne želi da pristane na kompromis i da je njihov brak "na ivici razvoda":

- To će uništiti živote naše dece. Pokušala sam da mu kažem da je potpuno nepravedno da mi ovako nameće svoja verska ograničenja, ali on neće da popusti, jer je u njegovim očima to "greh"... Pomozi mi Reddit - novodi ona u tekstu koji prenosi Mirror.

Oprečne reakcije

Budući da se obratila za savet mnogi korisnici podelili su svoje mišljenje o njihovom odnosu.

"Razvod neće uništiti živote vaše dece. Ostatak u toksičnom braku hoće", "Možete da pokušate sa savetovanjem (očigledno ne preko njegove crkve). Ali ako on ne ode, razvod se čini kao jedina opcija – ne samo zbog seksualnih problema, već zato što ćete biti predaleko jedan od drugog po mnogim pitanjima."

Ipak, neki smatraju da postoji mogućnost da njen suprug nije u potpunosti iskren, te da krije određene stvari od nje.

- Govorim ovo kao bivši katolik - apsolutno mu je dozvoljeno da vas dovede do orgazma i na drugi način sve dok imate i 15 sekundi regularnog intimnog odnosa. On vas laže o tome šta Crkva propoveda verovatno da sakrije neke svoje problematične razloge.

