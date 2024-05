SVEKRVA DOŠLA U GOSTE PA POČELA DA ZAVODI RED: Muž stao uz majku, snaja oštro odbrusila, usledila rasprava "TO JE MOJA KUĆA"

Odnos svekrve i snaje oduvek je privlačio pažnju javnosti. Neke nikako ne mogu da se slože, dok druge grade odnos kao majka i ćerka.

Ipak, priče koje dele u javnosti uvek su zanimljive, naročito kada dođe do neslaganja zbog razlike u godinama i shvatanjima.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Zašitnička uloga majke (tačnije svekrve) nekada zna da pređe granice. Od tog trenutka netrpeljivost raste, a sve učestalije su svađe između supružnika.

Svekrva zavodi red, a muž stao uz majku

Jedna žena podelila je svoju ispovest na društvenim mrežama i izazvala pravu pometnju. Naime, ona se požalila da joj je suprug prigovorio zato što se sunča u bikiniju i po kući šeta u kratkom topu i šortsu, što smeta njegovoj mami kada im dolazi u posetu.

foto: Profimedia

- Srećno sam udata za muškarca koji je 10 godina stariji od mene. Živimo u lepoj kući sa bazenom u kojem volim da uživam nakon napornog dana. Obično plivam, sunčam se u bikiniju i hodam po kući u mini topu i kratkom šortsu. Ali, nedavno nam je u posetu došla svekrva, koja smatra da sam previše razgolićena, pa sad i suprug traži da ne idem u bikiniju kad je njegova mama kod nas i da se presvučem za ručak ili večeru. Ne znam šta da radim? - upitala je anonimna žena na Redditu, prenosi Mondo.

Dalje je objasnila da joj niej jasno kako odeća može bilo koga da uvredi, naročito ako je u svoja četiri zida.

- To me iritira, jer ne mislim da moja odeća bilo koga može da uvredi. Ne želim nikog da uvredim, ali to je moja kuća i želim da budem slobodna i radim ono što mi prija - dodala je snaja. U anonimnoj objavi napisala je i da je svom suprugu rekla da ne želi da menja svoje ponošanje.

Rasprava na mrežama

foto: Profimedia

Budući da se obratila za savet, mnogi korisnici podelili su svoje mišljenje o ovoj temi, a komentari su bili raznovrsni.

"Stvar je poštovanja i ukazivanja istog. Ne uzimaj sve zdravo za gotovo ili ćeš jednog dana ostati sama", glasio je jedan od komentara.

Sa druge strane neki su stali u njenu odbranu ističući da u svojoj kući može da radi šta god poželi.

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

00:53 Svekrva Slađa najveselija na svadbi