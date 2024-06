MUŠKARCI MI TRAŽE DA IM OVO RADIM I SAD ZARAĐUJEM MILIONE: Lepotica otkriva koji je NAJBIZARNIJI zahtev za novac - užas!

Rubri Dru je stekla veliku popularnost na internetu gde objavljuje svoje veoma provokativne fotografije. Danas luksuzno živi od zarađenog novca, ali kaže da je morala da ispunjava neke veoma čudne zahteve.

Rubi Dru ( 2) iz Australije, odlučila je da pokrene svoju stranicu sa provokativnim sadržajem nakon lošeg raskida tokom karantina zbog koronavirusa kako bi pokušala da zaradi nešto dodatnog novca. Na kraju je postala milionerka nakon što je shvatila da se novac može zaraditi u prilagođenim zahtevima. A sve je počelo sa njenim bivšim partnerom.

Rubri Drug je postala milionerka zahvaljujući provokativnom sadržaju foto: tiktok.com/@theruby_drew

„Bila sam sa ovim dečakom u srednjoj školi u koga sam bila do ušiju zaljubljena, ali kako se odvija većina srednjoškolskih veza, razdvojili smo se kada se on odselio. Nisam razgovarala sa njim nekoliko godina pre nego što je došao do OnliFans-a. U početku sam mislila da je to šala, ali je onda počeo da traži prilagođeni sadržaj napravljen samo za njega", objašnjava Rubi.

Ova lepotica je rekla da je momak želeo sve vrste video snimaka na kojima ona radi bezobrazne stvari i 'stenje njegovo ime' dok ona to radi.

„U jednom trenutku je trošio oko 1500 dolara nedeljno na moj sadržaj“, otkrila je ona.

U stvari, Rubi je rekla da su ljudi koje poznaje u stvarnom životu ti koji traže najviše prilagođeni sadržaj. Ona kaže da je oplakivanje njihovog imena veoma popularno, ali je bilo i drugih neobičnih zahteva.

„Imala sam jednog momka koji me je podržavao tokom čitavog kovida i koji je samo želeo video snimke kako plešem u svom dvorištu sa čarapama, a zatim polako skidam mokre prljave čarape“, objasnila je ova lepotica.

Biti spreman da zadovolji neobične zahteve Rubi je zaradila milion dolara za godinu dana, iako je kreator sadržaja rekla da to nije uvek lako. Rekla je: „Neprijatno je. Nisam dobar u tome da budem zao prema ljudima. Ali ako ljudi plaćaju dobar novac da im govorim loše, ko sam ja da odbijam?“, zapitala se.

(Kurir.rs/M.J)

Bonus video:

01:41 IMALA JE 15 SATI DA PRIKUPI OGROMAN NOVAC DA BI PREŽIVELA! Ivana o pozivu koju joj promenio život: Prvo sam ispunila OVE DVE želje