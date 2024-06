UDALA SE POSLE 2 DANA POZNANSTVA: Ispovest devojke zapalila društvene mreže, "PLAŠIM SE reakcije moje babe," evo i zbog čega

Anonimna devojka (19) tvrdi da nikada nije bila srećnija nego pošto što se udala za muškarca kog je upoznala na internetu i to samo dva dana nakon što su se prvi put videli. Ova devojka, podelila je svoje neobično iskustvo na Reditu, otkrivajući da je svog muža (20) “upoznala” na popularnom internet forumu gde su zajedno duže vreme igrali istu video igru. Budući da su se na neki način zbližili kroz svakodnevno igranje igrice, mladić je predložio da se upoznaju lično.

foto: Profimedia

"Sećam se da kada smo se zagrlili prvi put, osetila sam nešto posebno prema njemu. Nekako sam shvatila da je to to. Na kraju dana sam mu rekla -Volela bih da mogu da se udam za čoveka kao što si ti, a on mi je odgovorio -Stvarno?! Hoćeš da se udaš za mene? Odmah me je odveo da kupimo burme. Sledećeg jutra smo se venčali i nikad nisam bila srećnija," napisala je ona.

Uprkos sreći, žena priznaje da je zabrinuta kako će njena baka reagovati na vest o braku.

foto: Profimedia

"Baka me je odgajala od moje 13. godine, veoma smo bliske. Od kada mi je mama umrla, ona me je zaista zaštitnički prihvatila i sve vreme je bila zabrinuta za mene. Ona voli mog muža, ali još ne zna da smo u braku, već misli da se samo zabavljamo. Baka ima specifično srčano stanje zbog kojeg joj srce kuca nepravilno i ubrzano ako je pod stresom i bojim se da ću je šokirati i izazvati srčani udar ukoliko bih joj to saopštila, budući da je sve bilo brzo, ali mi već gledamo kuću koju će nam moj muž kupiti," objasnila je devojka

Ovaj neočekivani događaj izazvao je mnogo reakcija na internetu.

"Ne morate da brinete o izlasku iz faze medenog meseca ako ga nikada niste imali," napisao je jedan od pratilaca.

foto: Profimedia

"Čekajte, ovo je neka šala garant," dodao je drugi.

"Ali ne razumem, kako ste se venčali tako brzo, zar nije potrebna dozvola ili slično," zaključio je treći.

Kako je devojka objasnila, dozvolu za brak dobili su sat vremena nakon što su odlučili da se venčaju, a ostalo je istorija.

(Kurir.rs/SrećnaRepublika/J.M.)

Bonus video:

04:23 KOJE SU PROSEČNE CENE ZA ORGANIZACIJU JEDNE SVADBE? Bubanja: Samo restoran je 9.000 evra, a NEĆETE VEROVATI GDE ODE NAJVIŠE NOVCA