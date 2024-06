PODELIO SAM NAJLUĐE FANTAZIJE SA SVOJOM DEVOJKOM I NE ZNAM ŠTA DA RADIM: Sad ne želi da radi ništa sem toga, sve mi se ZGADILO

Da je ponekad potrebno da "začinite" vezu, nije uopšte ni strano ni iznenađujuće, ali ponekad te fantazije umeju da se obiju o glavu.

Jednu takvu želju imao je i momak (28) koji celog svog života želi da proba seks u troje. Naime, kako je ispričao za "The Sun", avantura sa dve žene istovremeno oduvek mu je bila fantazija. On već dve godine ima partnerku (25) i indirektno joj je rekao šta želi. U prvi mah, ona nije bila zainteresovana, sve dok se jednog dana situacija nije okrenula.

"Jednog dana mi je, iz vedrog neba, rekla da je konačno spremna da mi ispuni želju. Ne mogu vam opisati koliko sam bio uzbuđen. Odmah sam se bacio u potragu i, nakon nekoliko nedelja istraživanja po aplikacijama, konačno smo našli devojku koja nam se oboma dopada i ugovorili smo dejt," ispričao je on.

Sve troje su našli u kafiću i, posle nekoliko žestokih pića da se zagreju, vratili su se kod dvogodišnjeg para u stan. Ali, ono što se tamo dogodilo, niko nije očekivao, pogotovo ne dečko.

"Sve se odvijalo veoma brzo i bilo je tako vatreno. Uživao sam do maksimuma, ali onda sam počeo da primećujem da moja devojka uživa više nego ja. Odjednom sam počeo da se osećam izostavljeno. Shvatio sam koliko je moja ideja, zapravo, pogrešna. Odlučio sam da odustanem i napustio sam sobu. Posle nekoliko minuta sam se vratio, misleći da će ona shvatiti kako se osećam, ali njih dve su i dalje imale seks," izjadao se mladić.

Od tog dana, kako je naveo, njih dvoje imaju probleme. On ne može da se otrese ljubomore, a ona više ne želi da ima odnose sa njim.

"Volim je neizmerno ali ne znam kako da pređem preko svega," napisao je on.

Na to pitanje odgovorila mu je psihoterapeutkinja Deidre koja tvrdi da, ma koliko trojka može zvučati primamljivo, vrlo često vodi do neočekivanih posledica.

"Poželeti dobrodošlicu nekom trećem u vaš seksualni život jeste rizično. Uglavnom se u tim situacijama jedan od partnera oseća izostavljeno. To može ili da vam podigne vezu na viši nivo, ili da vas u potpunosti razdvoji. Ako je zaista voliš, moraš da se potrudiš da se izdigneš iz sopstvenih emocija jer je, na kraju krajeva, to ipak bila tvoja ideja. Razumljivo je da si povređen i ljubomoran, ali to što ona ne želi odnose sa tobom je verovatno reflektovanje tvojih emocija," posavetovala ga je Deidre i dodala bi najbolje bilo da najiskrenije porazgovara sa njom jer je komunikacija ključ svakog dobrog odnosa.

