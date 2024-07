"SAZNALA SAM KO JE OTAC MOG MALOG BRATA I GUŠIM SE U SUZAMA" Devojku istina RAZNELA NA KOMADE: Život mi se pretvorio u PAKAO!

Jedna devojka podigla je pravu buru na mrežama, kada je podelila ispovest o tome kako je slučajno saznala ko je biološki otac njenog trogodišnjeg brata.

Život joj se u trenu srušio

Iako je majka ove 24- godišnjakinje tada izlazila sa nekim muškarcem, objava o trudnoći ju je doslovno šokirala. Nije očekivala ovakav rasplet priče. Kao i njena majka i ona je bila u dugogodišnjoj vezi sa starijim muškarcem, a nakon DNK testa saznala je da ju je varao sa rođenom majkom.

Dodala je da se verenik oduvek slagao s njenom majkom, što joj je bilo jako važno, jer je bila veoma bliska s njim.

Ona je na Redditu podelila svoju bizarnu priču, koju prenosimo u nastvku:

"Moj verenik i ja smo zajedno od svoje 17. i 18. godine. Iskreno, uvek je bio ljubazan, zgodan, zabavan i svi su govorili da sam srećnica što imam 'svoju polovinu'. I ja sam se osećala tako srećnom. Uvek se prema meni odnosio s ljubavlju i poštovanjem, tako da je ovo sve šokantno za mene", napisala je.

Kako je tvrdila, uvek je imala dobar odnos s mamom i da su već dugo same.

"Moj tata je poginuo u nesreći kad sam bila mala. Mama je izlazila s muškarcima s vremena na vreme i obično su bili u redu, ali ništa nije bilo ozbiljno", dodala je.

Međutim, pre otprilike četiri godine njena majka, tada 42-godišnjakinja, iznenadila ju je sjajnom vešću - ostala je trudna.

Njen brat, koji sada ima tri godine, bio je vrlo blizak sa svojom sestrom, a čak je i verenik odmah uskočio da pomaže oko njega.

"Ništa nije bilo čudno – on je bio samo moj tadašnji dečko koji je provodio vreme s bratom i sa mnom”, dodala je.

No, jednog dana njen svet se srušio kad se vratila kući i mahinalno uključila Netflix.

U jednom trenutku, kaže, njen laptop se ispraznio i budući da je bila "previše lenja" da uzme svoj punjač, ​​uzela je iPad svog verenika.

Nakon što se prijavila, na iPad su počele da pristižu poruke – i tada je saznala šokantnu istinu.

"Broj moje mame nije bio pod njenim imenom, ali ja sam ga prepoznala. Govorila mu je da oseća krivicu i da bi ja trebalo da znam. Napisao je da se i on oseća krivim, ali da nije mogao da me izgubi i da su oni upropastili sve. Ona je dodala je da je nepravedno prema mom bratu što nikada zapravo nije upoznao svog oca i da nije u redu da on može da živi sa sinom u blizini, a da se ne ponaša kao njegov tata nego kao zet. Tada sam se slomila", objasnila je.

Kako je navela, očajnički je želela da sazna više i ima potpunu sliku o celoj situaciji.

"Nisam više mogla. Plakala sam, dugo i čekala sam da se moj dečko vrati kući. Volela bih da sam jedna od onih žena koje mogu da se pretvaraju i srede stvari pre nego što se suoče s preljubnikom, ali ne mogu", tvrdila je.

(Kurir.rs/Večernji.hr/I.M.)

