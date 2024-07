MAJKA JE NA POZIVNICI ZA DEČIJI ROĐENDAN IMALA JEDAN ZAHTEV: Roditelji se šokirali, niko se nije pojavio zbog OVE REČENICE!

Dečiji rođendan predstavljaju pravi izazov za sve roditelje jer se mnogo detalja mora poklopiti, a tu je i veliki faktor novac. Kako bi ispunili želju svojih mališana, roditelji neretko moraju da pozajmljuju novac da bi sve mogli da sprovedu u delo i da svi gosti budu zadovoljni.

Kako bi izbegla nepotrebne poklone, dodatne plastične igračke i stvari koje njena ćerka ima, jedna majka je upitala u Fejsbuk grupi za mame za savet - "Da li je u redu da napomenemo u pozivnici da bismo radije da dobijemo novac nego poklon?"

Ona je objasnila i zašto bi postavila ovakav zahtev gostima - "Namera je da skupimo novac, a zatim da dete odvedemo u kupovinu da sama izabere poklon. Mi živimo u dvosobnom stanu, tako da zapravo nemamo prostora za ogromnu količinu igračaka."

Ona je to uradila i kako je napisala, niko od dece nije došao na rođendan.

Uprkos obrazloženju, većina roditelja na Fejsbuk grupi za roditeljstvo nije bila saglasna sa ovom idejom. Neko je prokomentarisao: "Ovo je nezgodno, posebno ako zoveš prijatelja iz vrtića ili školskog druga koga ne poznaješ tako dobro."

Burne reakcije

Drugi je napisao - "Takođe, mislim da je deo radosti u njihovim godinama samo otvaranje poklona i to je iznenađenje." Neki su napisali da ne bi voleli da dobiju takvu pozivnicu, a ukoliko bi je dobili, ne bi dete odveli na takav rođendan. Jedna žena je prokomentarisala - "To stavlja goste u nezgodnu poziciju da pokušavaju da pronađu "pravi" iznos za davanje." Dodali su i - "Ja lično mislim da je to malo nepristojno i ako tražite keš onda bi ljudima moglo biti neprijatno."

Ipak, nisu svi bili protiv ove ideje, pa je jedna mama objasnila da je isto uradila: "Tražili smo gotovinu umesto poklona za našu ćerku i koristili smo ovaj novac za njene časove plivanja/plesa." Još jedan u nizu pozitivnih komentara glasio je - "Selili smo se i očekivali bebu, tako da nam nepotrebne stvari tada nisu bile potrebne."

