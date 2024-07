"ZBOG LJUBAVNIKA SAM BOLJA SUPRUGA I MAJKA, HVALA MU": Marina je u srećnom braku, ali i u VEZI sa 22. GODINE MLAĐIM muškarcem

Ispovest koja sledi pokazuje koliko ljubav može biti kompleksna i da prevara u vezi ili braku ne mora nužno da znači i nedostatak ljubavi.

Prevara i velika razlika u godinama među ljubavnim partnerima, dve su stvari koje korisnici društvenih mrežam najviše osuđuju. Podstaknuta, kako kaže, drvljem i kamenjem koje “pravednici” sa Fejsbuka bacaju na druge, žena po imenu Marina, odlučila je da podeli svoje iskustvo javno.

Naime, kako je napisala za "Moje vrijeme", ona je počinila oba greha.

foto: Shutterstock

Marina (50), zrela žena u braku sa svojom studentskom ljubavi, priznaje da je posegnula za mlađim muškarcem, uprkos tome što voli supruga.

Oboje su situirani, srećni u smislu da su se ostvarili kao roditelji i da su im životi sređeni, ali postoje stvari u njihovom odnosu koje su je navele da uradi to što jeste.

“Iako supruga volim više od života, naš brak je zapao u rutinu. Naša ljubav je jaka, ali svakodnevne obaveze i monotonija učinile su da se osećam manje kao svoja prava "ja". Zaboravila sam da mogu biti i duhovita i zavodljiva i lepa drugima. Ne mislim da je moj suprug kriv za to, jednostavno se dogodilo,” počinje svoju ispovest Marina.

foto: Shutterstock

Kako kaže, sve se promenilo kada je upoznala 22 godine mlađeg Ivana. Njihova veza isprva je bila poslovna, ali nakon par kafica planula je iskra.

"Shvatila sam da me privlači njegova energija i strast prema životu. Nakon nekoliko meseci, naša veza se razvila u telesnu avanturu. Oboje smo u braku i od početka smo bili jasni da je naša veza samo fizička i da ne menja naša osećajnja prema našim supružnicima,” kaže Marina.

Više ne oseća grižu savesti

S Ivanom se sastaje za vreme radnog vremena, nekoliko puta mesečno i kaže da joj je to sasvim dovoljno.

"Ti momenti postali su moj ventil, izvor energije i strasti. Nakon što je naša afera započela, osetila sam se ponovno živom. Moje raspoloženje se poboljšalo, osećam se srećnijom i ispunjenom. I fizički sam zablistala. Isprva sam svaki put imala grižnu savesti, ali sam sve to posložila u glavi i sada nemam problem,” ispričala je ona.

foto: Shutterstock

Njena afera se pozitivno odrazila i na njenu porodicu.

"Postala sam bolja majka. Manje sam frustrirana i razdražljiva, a više prisutna i angažovana u životima svoje dece koja su sada studenti. Počeli smo da provodimo više kvalitetnog vremena zajedno, organizovajući porodične aktivnosti. Strpljiva sam. Čak se i moj intimni život sa suprugom poboljšao, dobili smo novi zamah. Čini se kao da se svima više sviđa ova nova ja," objasnila je Marina.

Kao masaža

Marina kaže da puno razmišlja o svojoj situaciji. Kada bi njena veza s Ivanom prestala, osetila bi tugu ali zna da bi ga brzo prebolela. Možda bi čak potražila drugog, ali oko toga nije sasvim sigurna.

"Zahvalna sam mu, ali znam da to nije ljubav. To što imam s njim, mogla bih da imam i sa drugim muškarcima," navodi.

S druge strane, dodaje, da ne bi imala ništa protiv da njen suprug pronađe nekoga ko bi mu pružio isto uzbuđenje i energiju, ali i da to nije tema koju bi s njim ikada otvorila.

foto: Shutterstock

"Toliko ga volim da bih bila srećna kada bih znala da je on srećan zbog toga. Mislim da naša partnerska ljubav prevazilazki sve telesne avanture koje bismo mogli da imamo, a koje za mene predstavljaju nešto efemerno, otprilike kao odlazak na masažu," kaže Marina pa dodaje:

"O mojoj aferi znaju samo moje najbolje prijateljice, koje me razumeju i ne osuđuju. Jedva sam dočekala da im se pohvalim. One su mi podrška i oslonac, a njihova diskrecija mi omogućava da sačuvam svoju tajnu, iako bih o svemu želela glasno da govorim. Ponekad se osećam kao tinejdžerika koja je tek iskusila život i želi to da podeli sa svetom, ali ne sme jer je svet zao," objasnila je Marina svoje emocije i dodala da zna da mnogi ne razumeju njen izbor, ali da joj je to iskustvo bilo neophodno da bi se ponovo osetila živom.

"Isto tako znam da će me osuđivati žene i muškarci u lošim brakovima koji su davno ubili svaku iskru života u sebi. Ali život moramo živeti, nismo tu da bismo trpeli i bili gladni svega. Želim da iskoristim svaki minut i da budem srećna. To je moja obaveza prema sebi i drugima," zaključila je Marina.

(Kurir.rs/J.M.)

