MUŽ MI JE NESTAO BEZ TRAGA I GLASA: Danima sam ga tražila, a onda me je svekrva pozvala i otkrila JEZIVU istinu koja me je DOTUKLA

Jedna žena, pod pseudonimom Ebi, podelila je svoju priču o tome kako se njen život okrenuo za 180 stepeni nakon što je njen suprug nestao bez traga i glasa.

Kako je navedeno na portalu "Daily Positive", njen suprug Metju, nakon 15 godina braka odlučio je da porodični život ostavi iza sebe, a o svemu tome obavestio ju je preko porukice koju joj je ostavio na stolu.

"Na stolu me je sačekala poruka na kojoj je kratko pisalo - Ne tražite me. U početku sam mislila da je to samo šala. Pokušavala sam da ga pozovem, ali telefon mu je bio nedostupan. Zvala sam njegove roditelje i prijatelje pitajući da li znaju gde se on nalazi, ali niko od njih nije znao ništa," započela je svoju priču Ebi.

Nakon dva dana od njegovog nestanka, Ebi je otišla u policiju ali, nažalost, organi reda nisu mogli da ga krenu u potragu za njim jer je Metju ostavio poruku pa se smatralo da nije "nestao" već svojevoljno otišao.

"Emocije su se preplitale u meni. Bila sam veoma zabrinuta i zbunjena. Nisam znala kako da objasnim našoj deci da nas je otac upravo napustio. A, uprkos svemu, jako mi je nedostajao," nastavila je Ebi.

Međutim, onda se dogodio preokret. Deset dana od njegovog nestanka, Ebina svekrva ju je pozvala i rekla: "Ako želiš da znaš istinu, obećaj mi da nećeš reći Metjuu ono što ću ti sad ispričati."

Nakon što je Ebi dala svoju reč, svekrva joj je saopštila šokantne vesti.

"Moj sin ima ljubavnicu. Oboje su kod mene u kući i to sa njihovom tek rođenom bebom. Naterao me je da čuvam ovu tajnu. Njegova ljubavnica je ostala bez ičega, pa ju je doveo kod mene na neko vreme. Sad planira da podigne novac sa vašeg zajedničkog računa i da im iznajmi stan. Rekao mi je i da planira da se razvede od tebe i sa njom započne nov život. Ebi.. ona ima jedva 19 godina,” otkrila je svekrva svoju tajnu.

Skrhana ovim vestima, Ebi je odmah briznula u plač, a svekrva je nastavila.

„Žao mi je što sam te lagala da ne znam gde je i što ti ranije nisam rekla istinu. On je ipak moj sin i nisam znala šta da radim. Morala sam da razmislim o svemu. Ali, na kraju dana, i ti si majka moje unučadi," zaključila je svekrva i posavetovala Ebi da nađe dobrog advokata i blokira zajedničke račune, dok još ima vremena.

Već sledećeg jutra, Ebi je našla advokata, podnela zahtev i za razvod i da se zamrznu svi zajednički računi, a zatim i potpisala papire da zaštiti imovinu.

Kada je shvatio šta je Ebi uradila, Metju je odmah pozvao policiju jer nije mogao da povuče novac, ali bilo mu je uzalud jer je Ebi sve zakonski uradila.

"Plakala sam, ali znala sam da sada mogu da nastavim dalje i krenem svoj život sa decom ispočetka," završila je Ebi svoju ispovest.

Kako biste vi postupili?

