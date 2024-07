ZBOG KRIZE SREDNJIH GODINA MOJ MUŽ JE KRENUO U TERETANU: Sad izgleda kao Apolon, ali iskra u krevetu se u potpunosti ugasila

Kriza srednjih godina je nemilosrdna i jednako pogađa muškarce koliko i žene. Jedna žena je otvoreno progovorila na internetu o tome kako je fizička transformacija njenog muža negativno uticala na njihov brak. Evo kako promena u fizičkom izgledu jednog partnera može uticati na dinamiku odnosa.

- Moj muž ima 46 godina i već dugi niz godina doživljava ono što biste mogli opisati kao krizu srednjih godina. Međutim, nedavno je postao opsednut da se reši svog stomaka i izgleda tzv. “prosečnog tate”. Odjednom je počeo da ide u teretanu najmanje jednom dnevno, ponekad dva puta vikendom, a rezultati nisu izostali. Pretpostavljam da je on sada ono što biste opisali kao “frajer”, posebno ako se uzmu u obzir njegove godine - započinje ona, a o tome je pisao i Daily Mail.

Međutim, za ovu ženu, promene nisu bile tako jednostavne.

- Njegovo novo stečeno samopouzdanje me čini da se osećam stvarno užasno u vezi sa sobom. Dok on provodi svoje vreme u teretani, ja čistim za naša tri deteta, vozim ih na ovaj i onaj trening i kada se sve to završi, iscrpljena sam i ne mogu ni da pomislim na vežbanje. Sada kada je on postao frajerčina, ne mogu ni da podnesem pomisao da me dodirne, kamoli da imamo intimne odnose. Naš se*sualni život je potpuno presušio jer ne mogu da se oslobodim tih užasnih misli o tome koliko mu je verovatno odvratno kada me gleda, objasnila je žena.

Savetnica je odgovorila sa saosećanjem i razumevanjem, ukazujući na dublje probleme koji su u pitanju.

- Draga gospođo, vaše telo je rodilo troje dece, prošlo je kroz mnogo toga, a ja osećam, iza vaših reči, sram i mržnju prema samoj sebi. Svi mislimo da znamo kako će menopauza izgledati, ali ipak smo šokirani promenama... Ako išta znam o muškarcima, to je da ne vide stvari koje mi vidimo kada se gledamo u ogledalu. Oni prihvataju obline i mekoću, sve ono što nas čini ženstvenim. Moguće je da vaš muž sugeriše teretanu ne toliko da promeni vaš spoljašnji izgled, već vaš unutrašnji osećaj, kako se osećate prema samoj sebi. Dok ne zavolimo sebe, nikada nećemo biti srećni sa našim partnerima ili našim životima, istakla je ona.

