TAKO SU GA PRAVILE NAŠE BAKE: Provereno najjednostavniji recept za SLATKO OD SMOKVI, a ukus vraća u detinjstvo i budi nostalgiju

Slatko od smokvi bilo je nezaobilazno u svakoj kući. Naše bake pripremale su ga s ljubavlju, a recept je lagan - koliko smokvi, toliko šećera i sve to nalijte vodom.

Bilo da ste ljubitelj zimnice ili ne ovom receptu nećete odoleti, a ovako pripremljeno slatko od smokava, izmamiće osmehe vaših ukućana.

Priprema

Kilogram obranih smokvi se očisti, iseče se deo gde je drška na gornjoj strani smokve.

Operu se u dve do tri vode, a zatim se smokve stave u šerpu sa vodom koja mora da ih prelije i tako se kuvaju do ključanja tri do pet minuta.

Nakon toga kad voda proključa, isipamo je i dodajemo u istoj količini drugu vodu. Postupak se ponavlja pet puta (sa novom vodom i ključanjem od tri do pet minuta).

Zatim ocedimo smokve a u drugoj šerpi, kilogram šećera sa 1 litrom vode stavimo da proključa.

Nakon toga ubacimo smokve u špinovan šećer i zajedno kuvamo dok se slatko ne završi. Sve je gotovo kada sirup od šećera zahvaćen kašikom počne da se cedi sa kašike kao gusta nit.

Slatko sklonimo sa plotne šporeta i pokrijemo krpom. Kada se slatko ohladi pakujemo ga u tegle koje su sterilisane.

Napomena u slatko na kraju kuvanja može da se doda kesica vanilinog šećera ukoliko volite ukus vanilice.

