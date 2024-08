Išla sam u WC 30 puta dnevno, izgubila 38 kg, a onda sam videla krv u stolici: Kad sam saznala dijagnozu, tek onda je krenuo pakao

Matilda Krom saznala je da boluje od Kronove bolesti, nakon što se obratila lekaru zbog učestalog nadimanja, praćenog gasovima. Imala je 14 godina.

Problem sa nadimanjem je počeo na odmoru u Italiji, pa je bilo lako pretpostaviti da je razlog tome bila tradicionalna kuhinja, međutim nije bilo tako.

Kako su se njene tegobe nastavile i nakon što se vratila kući, otišla je na pregled da bi utvrdila šta je u pitanju, a lekari su konstatovali da je u pitanju menstrualni bol ili sindrom iritabilnog creva, navodi The Sun.

Jednog dana je pronašla krv u stolici i zgrozila se. Onda se zabrinula da je u pitanju nešto mnogo ozbiljnije. Vremenom se njeno zdravlje toliko pogoršalo da je ispite polagala iz kreveta u svom domu u Mančesteru, dok je profesor sedeo pored nje.

Njen pakao je trajao dugo. Matilda je smršala 38 kilograma i zamalo umrla od sepse, koju je dobila kao reakciju na infekciju. Lekovi su joj pomogli da se oporavi i čim je bila zdrava počela je da se penje.

Tako je u oktobru 2023. Matilda priuštila kombi i otišla da se penje. Putovala je u Španiju i Maroko, a kući se vratila u februaru 2024. U februaru je Matilda bila podvrgnuta operaciji uklanjanja debelog creva i ponovnog spajanja tankog creva na rektum, a nada se da će se uskroro otisnuti u nove avanture.

- Išla sam u toalet i do 30 puta dnevno. Kada sam videla krv u stolici, pomislila sam da imam rak i da ću umreti.

Stalno su mi govorili da je sve u mojoj glavi. Kada sam konačno dobila dijagnozu plakala sam od olakšanja, otkrila sam penjanje i mogu sa sigurnošću da kažem da mi je to umnogome pomoglo u oporavku - rekla je.

Šta je Kronova bolest?

Kronova bolest se na svetskom nivou javlja u 0.1 do 16 slučajeva na 100.000 stanovnika. Reč je o nespecifičnom zapaljenskom oboljenju digestivnog trakta. Ova bolest može da zahvati bilo koji deo digestivnog sistema, od usta do anusa, ali u većini slučajeva je to deo tankog creva i debelo crevo.

Neki od simptoma Kronove bolesti su nadimanje i dijareja foto: Shutterstock

Ozbiljnost Kronove bolesti varira od blagog stanja do ozbiljnih komplikacija, a intenzitet samih simptoma takođe može varirati tokom vremena. Simptomi se obično razvijaju postepeno, ali nekada se mogu javiti naglo i iznenada. Takođe, moguće su i remisije, odnosno periodi kada simptoma Kronove bolesti nema.

Neki od simptoma su: dijareja, krv u stolici, bol oko anusa, afte u ustima, umor, visoka temperatura.

(Kurir.rs/I.M.)