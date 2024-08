Srbin se jadao na internetu da ga bivša progoni: Tvrdi da ga je emotivno zlostavljala, a nakon raskida mu je priredila šok

Raskidi veze uglavnom su veoma bolni, a ponajviše za onoga ko je ostavljen. Retko kada dođe do "sporazumnog" raskida gde su obe strane odlučile da ne žele više da budu zajedno i ne osećaju nikakve emocije jedno prema drugome.

Raskid nakon 7 godina/ilustracija foto: Profimedia

Međutim, kako se kaže, mali je ovo grad. Čak i nakon raskida dešava se da bivšeg partnera ili partnerku srećemo na mestima koja nam nikad ne bi pala na pamet.

"Moja bivša devojka je sa mnom raskinula nakon 7 godina veze, nije bio lep raskid. Nisam lepo podneo i mesecima sam se nakon toga zatvorio u sobu i nisam izlazio nigde. Sad me je to sve prošlo i krenuo sam na časove plesa, ali kad sam otišao na neku žurku plesa ona je bila tu. Sad rekao bih slučajnost, ali u poslednje vreme malo, po malo sam počeo da je primećujem i na drugim mestima, juče sam bio na prvom času mačevanja i ona se isto pojavila", počinje svoju ispovest na Reditu ovaj mladić iz Srbije.

Kako dalje dodaje, ne prija mu što se ovako nešto događa, te da će pomisliti da ništa od toga nije slučajno:

"Ne pokušava da ima neki kontakt sa mnom ali dobijam napad panike kad je u mojoj blizini. Šta da radim, ne želim da sam konstantno toliko osetljiv ali počeću da paranoišem da će se pojaviti bilo gde , gde ja idem", požalio se na popularnoj platofmi, a komentari ispod objave samo su se nizali.

"Promeni bivšu", "on prati sta mu bivša radi preko fejk naloga i pojavljuje se na istim mestima. Susret na prvom času mačevanja?", "Budi normalan u celoj priči i to je to", samo su neki od komentara.

U daljolj prepisci, ovaj mladić je napisao da ne želi da vidi nikad svoju bivšu jer ga je tokom veze emotivno zlostavljala.

(Kurir.rs/M.J)

