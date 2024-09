"Ne možete da krenete u četrdesetoj, tad je već kasno": Lidija Vukićević otkrila kako neguje svoju kožu, a ovaj zahvat je plaši

Jedna od naših najlepših glumica, Lidija Vukićević, nikada nije krila da godinama neguje svoje lice i telo, kao i da je genetika najzaslužnija što i u sedmoj deceniji izgleda kao devojčica.

Glumica je, svojevremeno, u intervjuu priznala da rado posećuje i doktora estetske medicine, kojem neizmerno veruje.

"Zoran Rizinski je, pre svega, moj prijatelj kog obožavam, pa tek onda moj doktor. On održava moje lice raznim neinvazivnim metodama, poput hijalurona, botoksa, skinbustera... Ovoga puta kombinovali smo više tehnika i rezultat je odličan," rekla je Lidija za Informer, koja se trenutno nalazi na Siciliji. Pre puta na ovu egzotičnu destinaciju posetila je svog doktora, koji ju je dodatno podmladio.

"Vitaminske koktele radim stalno, a često ubrizgavam i hijaluronske filere. Hijaluron se istopi i meni je to sasvim u redu. Po mojim fotografijama od pre mesec dana i sada može se videti da ništa sem toga nisam radila," dodala je glumica.

Vukićevićeva priznaje da u budućnosti postoji mogućnost da ode i pod nož, ali objašnjava zbog čega se dosad plašila hirurških zahvata.

"Uvek me je najviše brinulo da ne promenim lični opis, to je u poslu kojim se bavim jako bitno. Nisam želela da izgubim mimiku lica i karakteristike svoje ličnosti. Nije prvi put da ljudi komentarišu da sam radila ovo ili ono, ali to zaista nije tačno," priča glumica koja ruši sve tabue da žene i u zreloj dobi ne mogu da žive drugu mladost.

"Negujem se od 15. godine. Uvek sam stavljala određene kreme koje su bile prikladne u datim godinama. Ne možete da krenete da se negujete tek u četrdesetoj, tada je već kasno. Nijedan hirurg ne može da vam napravi novu kožu. Nega kože je deo higijene svake ličnosti. Nikada sebi nisam dozvolila da legnem u krevet sa šminkom, a to je veoma bitno," zaključila je Lidija.

Zoran Rizinski, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, potvrdio je za Informer da je poznata glumica njegova dugogodišnja klijentkinja, s kojom je razvio i prijateljski odnos.

"Lidija je jedna od najlepših dama sa domaće javne scene, a moj posao je da održavam njenu lepotu i mladolik lik. Kombinujemo razne metode liftinga lica, pa je tako bilo i ovaj put. Njen duh je mlad i razdragan, pa je neophodno da ga i fizički izgled isprati," rekao je za dr Rizinski.

