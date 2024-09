IMMUNO FLEX + tablete su dijetetski suplement koji u sebi sadrži hijaluronsku kiselinu, vitamine B grupe (B2, B7, B9), C, K2 i D3.  Rešava probleme sa kostima i zglobovima,  Zaustavlja propadanje hrskavice,  Smanjuje bol,  Pojačava imunitet,  Poboljšava krvnu sliku,  Povoljno deluje na nervni sistem i kožu.

Vitamini B2, B7 i C doprinose održavanju normalnog energetskog metabolizma i normalnoj funkciji nervnog sistema. Vitamini B2, B9 i C doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Vitamini B9, C i D doprinose normalnoj funkciji imunskog sistema. Vitamini B9 i D imaju ulogu u procesu ćelijske deobe.