U vreme kada vaš organizam svakodnevno prolazi kroz različite izazove, od stresa, preko nedostatka sna, pa sve do brojnih spoljašnjih faktora, zdrav imunološki sistem postaje naša prva linija odbrane. Često se trudimo da uskladimo uravnoteženu ishranu, ponekad i vežbamo i brinemo o sebi, ali je dodatna podrška nekad preko potrebna. Pored imuniteta, trebalo bi i zaštiti zglobove i mišiće, pogotovo ako imate svakodnevnih problema sa pokretljivošću i bolovima. Sve je više ljudi koji posežu za prirodnim suplementima kako bi osnažili svoje telo i pružili mu potrebne hranljive sastojke koji nedostaju za svakodnevnu vitalnost. ImmunoFlex+ je vaš dodatak za Vaše zdravlje!

IMMUNO FLEX + tablete su dijetetski suplement koji u sebi sadrži hijaluronsku kiselinu, vitamine B grupe (B2, B7, B9), C, K2 i D3.  Rešava probleme sa kostima i zglobovima,  Zaustavlja propadanje hrskavice,  Smanjuje bol,  Pojačava imunitet,  Poboljšava krvnu sliku,  Povoljno deluje na nervni sistem i kožu.

Vitamini B2, B7 i C doprinose održavanju normalnog energetskog metabolizma i normalnoj funkciji nervnog sistema. Vitamini B2, B9 i C doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Vitamini B9, C i D doprinose normalnoj funkciji imunskog sistema. Vitamini B9 i D imaju ulogu u procesu ćelijske deobe.