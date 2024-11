"Živim u gradu, završila sam trgovačku školu i tokom radnog veka radila s ljudima, a sada sam u penziji . Imam ćerku koja je udata u Nemačkoj, u braku je i ima sina iz prvog braka. Nažalost, ljuta je na mene već pet godina , blokirala me na svim društvenim mrežama i nemam šanse da stupim u kontakt s njom. Povremeno razmenjujem poruke s unukom , ali on ne zna naš jezik. O majci nikada ne govori", požalila se.

" Više me nije zvala , a mene kopka to što mi je u vreme kada smo razgovarale rekla da se sigurno kajem što sam je rodila , što nije istina i što se tiče mene, moj muž i ja smo je jedva dočekali . Lečili smo se dve godine pre nego što smo je dobili, a odgajali smo je da bi mogla da bude samostalna . Uspeli smo u tome jer je ona oduvek bila vredna i volela je da radi. Druga stvar, ne znajući da ima psihičkih problema, jer mi nikada nije spomenula, pitala sam je tada da li ima problema u braku , a ona je samo odgovorila da ponovo propitujem, spustila slušalicu i prekinula razgovor" , piše gospođa Marija.

"Kada pitam unuka o njegovoj mami, on mi uvek kaže da ga ne pitam o tome. Unuk je pre nekoliko meseci uzeo stan tik uz maminu kuću, a sada živi s devojkom. Poslala sam mu poklon za rođendan na istu adresu, ali se paket vratio. Pitala sam ga zašto, a on mi je rekao da je adresa tačna, ali da ne zna zašto je paket vratio", opisuje neugodnu situaciju pa dodaje da je razmišljala da ode do ćerke, ali ju je strah da bi to moglo uzrokovati još veći psihički slom kod nje, zbog čega je odustala.