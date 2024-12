Intimnost i seksualni odnosi ne bi trebali biti isključivo brza i mehanička radnja, već prilika za povezivanje i uživanje. Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Sex Research otkrilo je da žene preferiraju predigru u trajanju od 11 do 13 minuta, nakon čega sledi seksualni odnos koji traje 14 do 16 minuta.