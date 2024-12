Sveti Nikola je slava koju proslavlja gotovo polovina srpskih pravoslavnih porodica. Kada je reč o pripremi trpeze, mnogi domaćini se vode parolom: "Bolje da ima, nego da fali". To uzrokuje i veću količinu hrane koja ostaje posle slave, a koju porodice jedu i danima kasnije. Ipak, koliko ste bezbedni ako jedete meso sa mrsne slave ili ribu sa posne trpeze?

"Tu hranu posle slave treba čuvati u rashladnim uređajima, frižiderima, do 4 stepena Celzijusa i to ne preterano dugo. Maksimalno do 7 dana i pri čemu treba voditi računa da podgrejanu hranu ne treba ponovo podgrevati", rekla je jednom prilikom dr profesorka dr Veroslava Stanković za TV Prva.