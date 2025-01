U komentarima su korisnici pohvalili ženu jer smatraju da je nepristojnoj svekrvi održala lekciju. Žena je objasnila da se ugojila 30 kilograma tokom pandemije pa je odlučila da učini nešto u vezi s tim ove godine da bi poboljšala svoje zdravlje. Želeći da smrša na zdrav način, da bi bila sigurna i da će održati ciljanu težinu, odlučila je da unese male promene u ishrani i stekne naviku vežbanja , što joj je pomoglo da izgubi oko do dva kilograma nedeljno, piše "The Mirror".

"Nije mi bilo lako da pratim te promene, ali sam se držala toga. Do septembra sam dosegla svoju ciljanu težinu od 75 kilograma ," otkrila je žena.

Međutim, čini se da to nije bilo dovoljno brzo za njenu svekrvu , koja je odlučila da je suoči s njenom težinom na božićnoj zabavi.

"Moja osveta je to što sam do trenutka kada mi je poklonila vagu već izgubila svoju pandemijsku težinu zbog koje je pokušala da me posrami," dodala je, piše Net.hr.