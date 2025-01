- Mlađi gojazni ljudi problem gojaznosti dosta kompenzuju, imaju snažno srce i relativno su aktivni , i do nekog momenta mogu normalno da funkcionišu. Kako godine odmiču, obično nakon pet godina, počinju prvi zdravstveni problemi i javlja se insulinska rezistencija i dijabetes. Počinju problemi sa radom srca i sa kretanjem, tako da već posle pet godina gojaznosti mogu da se očekuju ozbiljni zdravstveni problemi - rekao je dr Ognjan Skrobić.

- Želudac je takav organ da nakon obroka može da se proširi tri do četiri puta. Ono što smo primetili je da gojazni pacijenti najčešće imaju učestalost bolesti jednjaka , upravo zbog gojaznosti i pritiska na dijafragmu češće imaju upale jednjaka uzrokovane vraćanjem sadržaja iz želuca u jednjak. Tip karcinoma koji se razvija na završnom delu jednjaka upravo se češće javlja kod gojaznih osoba nego kod mršavih.

- Dosta bitan je voljni momenat , kad je pacijent došao do hirurga, već je iscrpljen pokušajima i već je demoralisan, a hirurgiju vidi kao poslednji izlaz - kaže dr Skrobić i dodaje da pre nego što se pacijent odluči za operaciju želuca, treba da pokuša da svoju ishranu dovede u normalu , a u tome mu može pomoći dobar nutricionista.

Dr Ognjan Skrobić se osvrnuo i na fizičku aktivnost, i objasnio da se, kada su treninzi u pitanju mora biti obazriv, i da prekomerno gojaznoj osobi nije lako zadati vrlo intezivan trening, pošto to može dovesti do povređivanja i do kontraproduktivnosti. Naglasio je i da je pored stručne pomoći, vrlo bitna i psihološka podrška pacijenta.