Tokom hladnih dana niko od nas ne usuđuje se da iz kuće izađe bez zimske jakne. Boravak u kafićima, gradskom prevezu i drugim frekfentnim mestima utiče na to da se one brže prljaju jer prikupljaju i mirise okoline. Međutim, važno je znati kako da to pravilno radimo kako ne bismo uništili naše jakne.