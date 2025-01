Gvinet Li iz Londona ima 55 godina, i do sredine 6. decenije života uspela je da stekne reputaciju " serijske ljubavnice " jer obilazi svet ne bi li u krevet odvela muževe drugih žena iz, navodno, humanih razloga. Ideja joj je da ispuni seksualne fantazije oženjenih muškaraca, kako njihovi brakovi ne bi trpeli. Sada je ženama širom sveta otkrila tajnu kako da zavedu bogatog muškarca .

"Mnoge žene traže bogate frajere. A bogatog muškarca lako možete prepoznati po načinu na koji se oblači. Neko ko je zaista bogat nikad se neće od glave do pete obući u "Gucci", poručuje Gvinet Li, u Velikoj Britaniji poznata pod nadimkom " kradljivica muževa ".

"Telefonske razgovore skratite na maksimalno 15 minuta u početku veze. Uspešni muškarci imaju puno posla. Na prvi dejt izađite na ručak i neka traje maksimalno sat vremena . Na tom dejtu saznajte tačno čime se on bavi," kaže Gvinet i nastavlja:

"Verujte mi, takvi tipovi obožavaju da pričaju o svojim kućama, uspehu... Ako ima vrhunski posao, odmah će vam to reć i," poručuje kradljivica muževa i naglašava da je diskrecija ključna stvar.

"Kad ste nečija ljubavnica na to morate posebno da pazite. Ne smete da privučete previše pažnje na sebe nekom ekstravagantnom kombinacijom. A što se tiče flerta - sve je u pogledu i nežnim dodirima ," posavetovala je Gvinet, prenosi 24.sata.hr.

Podsetimo, Gvinet je imala samo 19 godina kada se šefu na poslu požalila zbog dečka koji ju je ostavio. On joj je rekao da "nema smisla plakati za nekim ko je nije vredan i da s obzirom na to da je lepa i pametna, svoje vreme treba da uloži u nekoga ko će joj to vratiti". Rekao joj je: "Previše vredite da biste gubili vreme na momke koji ništa ne daju, a jednako je lako upoznati bogatog tipa, kao i siromašnog."