Mijana Popović rasla je u pravoslavnoj porodici, ali je gotovo preko noći odlučila da promeni veru i pređe u islam. Jedan san u kojem je gledala kako joj dete pada sa sedmog sprata i gine bio je toliko realističan i za nju potresan, da joj je promenio život u trenutku i to iz korena.

- Lepo sam odrastala, nije tu bilo nekih iskušenja, ali srce mi je bilo prazno. Kad ne znaš za Alaha, kad nemaš vere u srcu, jednostavno to nije to. Sve što radiš ne ispunjava te, ne čini te dovoljno srećnim, dok je to u islamu drugačije - tvrdi Mijana i govori o momentu koji joj je promenio život.