"Pre rođenja bebe posećivala nas je samo tokom praznika, a živimo svega dvadesetak minuta od nje. Sada mi nudi da dolazi više dana u nedelji, a ja to odbijam. Bojim se kako će sve to završiti. Možda sam previše napeta i previše zaštitnički nastrojena kao što to moj muž misli. Ali, drugačije je kada ste mama koja ima posla sa drugim ženama koje žele da se staraju o vašoj bebi, nego kada ste tata," zaključuje.

"Nikada to nije bio lagan odnos. a sad kad imamo bebu očekuje da sednemo u auto i vozimo sat vremena do nje svake nedelje ili nam predlaže da nam dođe na nedelju dana pri čemu nema nikakav odnos sa mnom. Ne, to ne funkcioniše tako. Prvo izgradite odnos sa svojim sinom i snajom, a zatim možete da imate odnos sa svojim unucima. Lepo je imati baku za podršku, ali to mora biti pod tvojim uslovima. I one su bile mame i moraju da razumeju kakav je osećaj kad se neko previše bavi tvojom bebom," objasnila je.